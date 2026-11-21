Slušaj vest

Utakmica Denvera i Hjustona ponudila je pravu NBA dramu, mnogo rezultatskih oscilacija i uzbudljivu završnicu, a u glavnoj ulozi ponovo je bio Nikola Jokić!

Srpski centar predvodio je Nagetse do pobede nad Roketsima 133:124, uz još jednu svestranu partiju koja najbolje oslikava njegovu košarkašku genijalnost. Jokić je susret završio sa 26 poena, sedam skokova i 10 asistencija, potvrdivši još jednom da je mnogo više od klasičnog centra.

Posebno impresivna bila je njegova preciznost na ovom meču - pogodio je 10 od 15 šuteva iz igre, dve od tri trojke i sva četiri slobodna bacanja. Ukupno - 66,7 odsto uspešnosti iz igre!

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Nagetsi pokazali širinu, Braun i Džonson pratili Jokića



Denver nije zavisio samo od svog najboljeg igrača. Kristijan Braun i Kameron Džonson ubacili su po 19 poena, Aron Gordon dodao je 18, dok je Džamal Marej susret završio sa 14 poena i sedam asistencija.

Posebno se istakao i Demar DeRozan, koji je sa klupe doprineo sa 15 poena. Denver je u poslednjoj četvrtini postigao čak 34 poena, naspram 22 koliko je ubacio Hjuston, i upravo je taj period odlučio pobednika.

Šengun briljirao, Bogdanović bez poena

Na drugoj strani Alperen Šengun odigrao je izvanrednu utakmicu. Turski centar zabeležio je tripl-dabl sa 28 poena, 11 skokova i deset asistencija.

Fred VanVlit dodao je 25 poena, Amen Tompson 22, a Džabari Smit Džunior 21. Kevin Durant završio je meč sa 16 poena.

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović dobio je priliku u dresu Hjustona, ali nije uspeo da se upiše u strelce. Za četiri minuta i 53 sekunde na parketu zabeležio je jedan skok i jednu blokadu, uz šut 0/1 iz igre.

Jokić ponovo pokazao ko je gazda!

Utakmica je donela više od 30 promena vođstva i 17 izjednačenja, što dovoljno govori o tome koliko je duel bio neizvestan. Ipak, kada se lomilo, Denver je pronašao dodatnu energiju, podigao nivo igre i demonstrirao koliko je opasan kada uhvati pravi ritam.

Jokić je ponovo bio centralna figura - ne samo zbog 26 poena već i zbog načina na koji je kontrolisao igru, pronalazio saigrače i diktirao tempo.

Hjuston je imao raspoloženog Šenguna, VanVita i Tompsona, ali Denver je imao Jokića i maestralnu završnicu! Somborac je još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih majstora današnje košarke!