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Kada se Nikola Jokić razigra, protivnicima se crno piše!

Srpski as odigrao je fantastičnu utakmicu protiv Hjustona, a posebno je blistao u trećoj četvrtini, kada je ubacio čak 18 poena i potpuno preuzeo stvari u svoje ruke.

Centar Denvera meč je završio sa 26 poena, sedam skokova i 11 asistencija, ali brojke ne mogu do kraja da dočaraju koliko je bio dominantan u pojedinim trenucima. Jokić je iz igre šutirao fenomenalnih 10/15, pogodio dve trojke iz tri pokušaja, a sa linije slobodnih bacanja bio je nepogrešiv – 4/4!

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Treća četvrtina bila je čista demonstracija sile!

Jokić je u tom periodu ubacio 18 od svojih ukupno 26 poena, a Denver je u tim trenucima imao čoveka kojem Hjuston jednostavno nije pronalazio rešenje. Srbin je pogađao, razigravao saigrače i diktirao ritam, a kada bi preuzeo odgovornost, protivničkoj odbrani nije bilo spasa.

Koliko je bio raspoložen govori i podatak da je čak 24 poena postigao u drugom poluvremenu! Uz to je podelio 11 asistencija, pa je još jednom pokazao da može da bude i nezaustavljiv strelac i čovek koji čitavom timu otvara prostor za igru.

Brojke za naklon do poda

Jokić je na parketu proveo 37 minuta, pogodio 10 od 15 šuteva iz igre, a utakmicu završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom - 26 poena i 11 asistencija, uz sedam uhvaćenih lopti. Njegov indeks korisnosti dodatno potvrđuje koliko je značio Denveru, koji je na kraju slavio protiv Hjustona rezultatom 133:124.

A sve najbolje poteze srpskog asa sa ovog meča možete da pogledate u videu!