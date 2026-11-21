KAD JOKIĆ DODA GAS, NASTAJE HAOS! Simultanka za pamćenje – Srbin se RAZGOROPADIO, ubacio 18 poena u jednoj četvrtini! (VIDEO)
- Nikola Jokić je protiv Hjustona odigrao sjajan meč i završio sa 26 poena, sedam skokova i 11 asistencija.
- Posebno je dominirao u trećoj četvrtini, kada je ubacio 18 poena i preuzeo kontrolu nad utakmicom.
- Denver je slavio rezultatom 133:124, a Jokić je šutirao 10/15 iz igre i bio nepogrešiv sa linije penala.
Kada se Nikola Jokić razigra, protivnicima se crno piše!
Srpski as odigrao je fantastičnu utakmicu protiv Hjustona, a posebno je blistao u trećoj četvrtini, kada je ubacio čak 18 poena i potpuno preuzeo stvari u svoje ruke.
Centar Denvera meč je završio sa 26 poena, sedam skokova i 11 asistencija, ali brojke ne mogu do kraja da dočaraju koliko je bio dominantan u pojedinim trenucima. Jokić je iz igre šutirao fenomenalnih 10/15, pogodio dve trojke iz tri pokušaja, a sa linije slobodnih bacanja bio je nepogrešiv – 4/4!
Treća četvrtina bila je čista demonstracija sile!
Jokić je u tom periodu ubacio 18 od svojih ukupno 26 poena, a Denver je u tim trenucima imao čoveka kojem Hjuston jednostavno nije pronalazio rešenje. Srbin je pogađao, razigravao saigrače i diktirao ritam, a kada bi preuzeo odgovornost, protivničkoj odbrani nije bilo spasa.
Koliko je bio raspoložen govori i podatak da je čak 24 poena postigao u drugom poluvremenu! Uz to je podelio 11 asistencija, pa je još jednom pokazao da može da bude i nezaustavljiv strelac i čovek koji čitavom timu otvara prostor za igru.
Brojke za naklon do poda
Jokić je na parketu proveo 37 minuta, pogodio 10 od 15 šuteva iz igre, a utakmicu završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom - 26 poena i 11 asistencija, uz sedam uhvaćenih lopti. Njegov indeks korisnosti dodatno potvrđuje koliko je značio Denveru, koji je na kraju slavio protiv Hjustona rezultatom 133:124.
A sve najbolje poteze srpskog asa sa ovog meča možete da pogledate u videu!