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Košarkaši Los Anđeles Lejkersa izbegli su novi šok!

Posle poraza od Jute, ekipa iz Kalifornije vratila se na pobednički kolosek, ali je protiv Sakramenta morala dobro da se pomuči - 106:104 u utakmici NBA kupa.

A kada je bilo najpotrebnije, ponovo je na scenu stupio Luka Dončić!

1/4 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Ben Liebenberg / Getty images / Profimedia

Slovenački mađioničar završio je meč sa 25 poena, osam asistencija i četiri skoka, uz dve ukradene lopte. Pogodio je devet od 18 šuteva iz igre, uključujući dve trojke, a sa linije slobodnih bacanja bio je precizan pet puta iz šest pokušaja.

Ipak, put do pobede nije bio nimalo lak. Sakramento je u trećoj četvrtini imao čak 11 poena prednosti, a u poslednju deonicu ušao je sa vođstvom 84:82. Lejkersi su potom uspeli da preokrenu, ali su Kingsi odbili da se predaju i stigli do izjednačenja 103:103.

Tada je odgovornost preuzeo Kvinton Grajms, koji je pogodio trojku za 106:103 na 56,3 sekunde pre kraja. Dončić je ubrzo izgubio loptu, a Sakramento je dobio poslednju priliku da napravi senzaciju. Zek Lavin je šutirao za pobedu uz zvuk sirene, ali je lopta završila na obruču!

Lejkersi su tako stigli do 10. pobede u poslednjih 11 utakmica i popravili učinak u NBA kupu na 2-1. Posebno je važno što su izbegli prvi vezani poraz u sezoni, nakon što im je Juta u sredu prekinula niz od devet trijumfa.

Uz Dončića, značajan doprinos dali su i Voker Kesler sa 15, te Matis Tibo sa 14 poena. Sakramento je predvodio Deandre Hanter sa 30 poena, dok je Domantas Sabonis upisao 19 poena i 16 skokova.

Luka je ponovo bio pokretačka snaga Lejkersa, ali je završnica pokazala da će ekipa morati da bude mnogo sigurnija ako želi da izbegne ovakve drame protiv rivala koji su na dnu tabele.