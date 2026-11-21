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Navijači Partizana oduševili su sinoć sportsku javnost u Srbiji!

Pre početka utakmice, Grobari su aplauzima pozdravili selektora Srbije Dušana Alimpijevića, iako je reč o nekadašnjem treneru ljutog rivala Crvene zvezde.

Takav gest nije prošao nezapaženo, a posebno je oduševio bivšeg asa Partizana Bogdana Bogdanovića, koji se zbog poteza navijača voljenog kluba oglasio na društvenim mrežama.

Bogdanović je na društvenim mrežama kratko prokomentarisao gest Grobara, ali je njegova poruka bila sasvim jasna.

"Gospoda", napisao je nekadašnji košarkaš Partizana, uz emotikone srca u crnoj i beloj boji, čime je pokazao koliko mu se dopao način na koji su navijači dočekali selektora Srbije.

Ni sam Alimpijević nije ostao ravnodušan na prijem u hali "Aleksandar Nikolić", pa se zahvalio publici na aplauzima. Tako je potez Grobara, koji je pokazao da rivalstvo ne mora da bude prepreka za poštovanje.

Podsetimo, Partizan je u istom susretu uspeo da savlada Bešiktaš rezultatom 91:87, posle produžetka, i tako stigne do sedme pobede u Evroligi ove sezone. Crno-beli se trenutno nalaze na 11. mestu na tabeli.

1/25 Vidi galeriju KK Partizan - KK Bešiktaš, Evroliga 20.11.2026. Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball

Bogdanović je kasnije imao obaveze i u NBA ligi, gde je njegov Hjuston gostovao Denveru. U porazu svog tima proveo je oko pet minuta na parketu, dok je Nikola Jokić bio odličan u redovima domaćina.