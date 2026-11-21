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Srpski centar Nikola Jokić predvodio je Denver do pobede nad Hjustonom rezultatom 133:124, a posle još jedne maestralne partije izgovorio je rečenicu koja je privukla posebnu pažnju.

"Volim da patim", poručio je Jokić i tako na svoj, potpuno nesvakidašnji način objasnio kako gleda na napredak, trening i sve izazove koje donosi vrhunska košarka.

Nagetsi su se tako revanširali Roketsima za poraz od pre desetak dana, a Jokić je duel završio sa 26 poena, 11 asistencija i sedam skokova. Posebno impresivno bilo je njegovo drugo poluvreme, u kojem je ubacio čak 24 poena, od čega 18 samo u trećoj četvrtini.

"Nisam hteo da forsiram, čekao sam"

Posle utakmice srpski as govorio je o tome kako je uspeo da preuzme kontrolu nad mečom i eksplodira u trećoj deonici.

"Bilo je dobro, nisam hteo da forsiram. Tako možete da izbacite sve iz ritma. Čekao sam i meč mi je došao u ruke", objasnio je Jokić.

Na pitanje da li je u poslednje vreme posebno radio na svojoj formi, Nikola je imao odgovor koji najbolje oslikava njegov pristup košarci.

"Ne, od početka sam spreman. Radio sam i trenirao. Volim da kažem da je to lepota mučenja. Volim da patim, to vas čini boljim i tera vas da razmislite kako nešto da uradite bolje. Lepo je kada patim", rekao je centar Denvera.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Sumnja u sebe? Jokić ima odgovor

Jokić se osvrnuo i na svoj šut, odnosno na to da li je nešto menjao u poslednje vreme kako bi popravio procenat realizacije.

"Ništa, trenirao sam. Možda malo sumnjate u sebe. Ko zna, možda će se vratiti, možda neće", iskreno je odgovorio Nikola.

Govoreći o tome šta je presudilo protiv Hjustona, srpski košarkaš izdvojio je timsku igru i dobru realizaciju.

"Pogađali smo šuteve, pravili asistencije, dosta dodavali i kada je tako, imate prednost", poručio je Jokić.