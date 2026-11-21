"VOLIM DA PATIM!" Jokić progovorio o SVOJIM PROBLEMIMA, pa šokirao Ameriku!
- Nikola Jokić je predvodio Denver do pobede nad Hjustonom 133:124, uz 26 poena, 11 asistencija i sedam skokova.
- Posle meča rekao je da voli 'da pati' i da ga trening i izazovi čine boljim, dok je za preokret izdvojio timsku igru i dobar šut.
Srpski centar Nikola Jokić predvodio je Denver do pobede nad Hjustonom rezultatom 133:124, a posle još jedne maestralne partije izgovorio je rečenicu koja je privukla posebnu pažnju.
"Volim da patim", poručio je Jokić i tako na svoj, potpuno nesvakidašnji način objasnio kako gleda na napredak, trening i sve izazove koje donosi vrhunska košarka.
Nagetsi su se tako revanširali Roketsima za poraz od pre desetak dana, a Jokić je duel završio sa 26 poena, 11 asistencija i sedam skokova. Posebno impresivno bilo je njegovo drugo poluvreme, u kojem je ubacio čak 24 poena, od čega 18 samo u trećoj četvrtini.
"Nisam hteo da forsiram, čekao sam"
Posle utakmice srpski as govorio je o tome kako je uspeo da preuzme kontrolu nad mečom i eksplodira u trećoj deonici.
"Bilo je dobro, nisam hteo da forsiram. Tako možete da izbacite sve iz ritma. Čekao sam i meč mi je došao u ruke", objasnio je Jokić.
Na pitanje da li je u poslednje vreme posebno radio na svojoj formi, Nikola je imao odgovor koji najbolje oslikava njegov pristup košarci.
"Ne, od početka sam spreman. Radio sam i trenirao. Volim da kažem da je to lepota mučenja. Volim da patim, to vas čini boljim i tera vas da razmislite kako nešto da uradite bolje. Lepo je kada patim", rekao je centar Denvera.
Sumnja u sebe? Jokić ima odgovor
Jokić se osvrnuo i na svoj šut, odnosno na to da li je nešto menjao u poslednje vreme kako bi popravio procenat realizacije.
"Ništa, trenirao sam. Možda malo sumnjate u sebe. Ko zna, možda će se vratiti, možda neće", iskreno je odgovorio Nikola.
Govoreći o tome šta je presudilo protiv Hjustona, srpski košarkaš izdvojio je timsku igru i dobru realizaciju.
"Pogađali smo šuteve, pravili asistencije, dosta dodavali i kada je tako, imate prednost", poručio je Jokić.