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Srpski košarkaš Nikola Jokić imao je nesvakidašnji intervju sa 11-godišnjim fanom Denvera Havijem, koji se našao u ulozi novinara i uspeo da otkrije Nikolinu urnebesnu stranu.

Njihov razgovor prikazan je čak i na velikom semaforu tokom utakmice Denvera i Hjustona, a publika u dvorani imala je priliku da uživa u pravom malom šou-programu.

Sve je počelo pitanjem koje je trebalo da proveri Jokićev smisao za humor. Havi je od njega tražio da ispriča vic kakav bi smislio neki otac.

Nikola, međutim, nije želeo tek tako da prihvati zadatak.

- Imaš li ti neki? - uzvratio je Jokić.

- Ja nisam otac, imam samo 11 godina - odgovorio je dečak.

Srpski centar nije mogao da se suzdrži.

- Ubijaš me - rekao je kroz smeh.

Njih dvojica su potom pokazali i najluđe grimase koje umeju da naprave, a razgovor je nastavio da ide u potpuno neočekivanom pravcu.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Zbog konja odmah promenio mišljenje o rođendanu!

Jedno od najzanimljivijih pitanja odnosilo se na poklone za Božić. Jokić je, u svom prepoznatljivom stilu, priznao da ih baš i ne voli.

- Mrzim poklone, mrzim svoj rođendan. Voleo bih da mi niko ne šalje poruke niti bilo šta - poručio je Nikola.

Havi je, međutim, imao iznenađenje za njega.

- Brate, hteo sam da ti poklonim konja. Nema konja za tebe - rekao je dečak.

U tom trenutku Jokić je ekspresno promenio stav!

- Promenio sam mišljenje, stvarno volim svoj rođendan. Znači, neću dobiti konja? - našalio se srpski košarkaš.

Poznato je koliko Nikola voli konje i koliko mu znači vreme provedeno sa njima, pa je mali Havi očigledno znao kako da pronađe put do njegovog srca.

"Ja sam duže u Denveru nego ti!"

Tu nije bio kraj zabavi. Jokić je zatim pitao Havija šta bi on voleo da dobije za rođendan.

Dečak je odgovorio da želi veliku žurku, a Nikola je odmah pokušao da pogodi još jednu želju.

- Znači, ne želiš Plejstejšn 5?

- Ne, želim kros motor - odgovorio je Havi.

Jokić se iznenadio što dečak od samo 11 godina želi tako nešto, ali mališan nije odustajao od svog stava.

- Dobro došao u Denver, Kolorado - poručio je Haviju Nikola, aludirajući na to da je takva želja sasvim u duhu sredine u kojoj žive.

Ipak, najduhovitiji deo razgovora usledio je kada je dečak ponovio istu rečenicu.

- Čoveče, ovo je moja 12. godina u Denveru, ti imaš samo 11 godina. Znači, ja sam duže u Denveru nego ti - zaključio je Jokić.

Mali Havi uspeo je ono što mnogim novinarima ne polazi za rukom – da nasmeje Nikolu i navede ga da se potpuno opusti pred kamerama. Snimak njihovog razgovora pokazao je još jednom da iza ozbiljnog lica i kratkih odgovora srpskog asa stoji i te kako duhovit i zabavan čovek.