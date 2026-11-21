POSLE ŠEST UZASTOPNIH PORAZA – EKSPLOZIJA RADOSTI! Rajakovićev Toronto napravio veliko iznenađenje! (VIDEO)
- Toronto Reptorsi prekinuli su seriju od šest poraza i pobedili Detroit Pistons 105:102 u gostima, u meču NBA kupa.
- Darko Rajaković je posle dve nedelje ponovo slavio i istakao zajedništvo ekipe, iako je Toronto nastupio u oslabljenom sastavu.
Darko Rajaković konačno ima razloga za zadovoljstvo!
Toronto Reptorsi prekinuli su seriju od šest uzastopnih poraza i ostvarili veliki trijumf na gostovanju Detroit Pistonsima – 105:102!
Srpski stručnjak tako je posle dve nedelje ponovo osetio slast pobede, a način na koji je njegov tim stigao do nje sigurno će mu posebno značiti. Toronto je slavio protiv ekipe koja je do ovog susreta imala skor 10-5, i to na njenom parketu, u okviru NBA kupa.
Nije bilo lako Rajakoviću prethodnih dana. Reptorsi su prolazili kroz veoma težak period, a poraz od Vašingtona u prethodnom meču bio im je šesti uzastopni. Ipak, srpski trener nije gubio veru u ekipu, a sada je stigla i nagrada za upornost.
Rajaković ponosan na svoje igrače
Posle utakmice Darko nije krio zadovoljstvo, a u razgovoru sa američkim novinarima posebno je istakao zajedništvo koje krasi njegov tim.
"Ova grupa je posebna. Njihovo zajedništvo, način na koji se međusobno bodre i kako se nose sa svim izazovima zaista su nešto posebno. Doći ovde, u oslabljenom sastavu, i pobediti ovakav tim za nas je ogromna stvar. Posebno jer je u pitanju i utakmica NBA kupa. Presrećan sam zbog naše ekipe, igrača i navijača", poručio je Rajaković.
Drama u završnici, Toronto izbegao novi šok
Najzaslužniji za trijumf bio je Skoti Barns, koji je ubacio 29 poena, a upravo je on rešio pitanje pobednika. Na samo 14 sekundi pre kraja pogodio je odlučujuće polaganje za 103:102, a zatim je usledila i velika odbrana Toronta.
Ruki Alen Grejvs odigrao je utakmicu karijere - u svom prvom startu u NBA ligi upisao je 20 poena i 10 skokova, dok je Imanuel Kvikli dodao 18 poena i 11 asistencija.
Detroit je imao priliku da izbegne poraz u poslednjim sekundama, ali je Kevin Huerter promašio trojku za izjednačenje. Tako je Toronto konačno mogao da proslavi pobedu koja bi mogla da predstavlja važan preokret u sezoni.
Za Rajakovića i njegove izabranike ovo nije bila samo još jedna pobeda - bio je to prekid mučnog niza i dokaz da ekipa, uprkos problemima, nije odustala.