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Dejan Bodiroga poslednjih dana i nedelja je ponovo u centru pažnje javnosti u Srbiji.

Aktuelni predsednik Evrolige, međutim, ovog puta nije u žiži zbog košarke, već zbog političkog angažmana. Proslavljeni trofejni košarkaš nedavno je ušao u parlament Srbije kao poslanik Studentske liste.

1/7 Vidi galeriju Dejan Bodiroga i Ivana Bodiroga Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jedan od najvećih sportista koje je naša zemlja ikada imala tako je zakoračio i na političku scenu, a njegov ulazak u parlament privukao je veliku pažnju javnosti.

Supruga slavna manekenka

Bodiroga je u prethodnom periodu bio veoma aktivan tokom protesta koje su studenti organizovali širom Srbije. Tada mu je velika podrška, kao i u privatnom životu, bila supruga Ivana.

Ivana Bodiroga, devojačko Medić, se retko pojavljuje u javnosti, a zapravo je veoma poznata.

Reč je o nekadašnjoj manekenki koja je nakon udaje odlučila da se povuče iz sveta modelinga i posveti porodičnom životu. Njihova ljubavna priča traje više od dve decenije, a za razliku od mnogih poznatih parova, Dejan i Ivana nikada nisu imali potrebu da svoju intimu dele sa javnošću.

Skandiranje tokom venčanja u Sabornoj crkvi koje se i danas pamti

Dejan i Ivana su se venčali 13. jula 2003. godine.

Svadba je bila intimna i samo za najbliže, pa je na ceremoniji bilo prisutno svega 50-tak osoba.

No, jedan detalj se prepričava i danas, više od dve decenije kasnije. Ljudi koji su se našli u blizini Saborne crkve kad je bila svabda su shvatili da je osoba koja se ženi tog dana Dejan Bodiroga.

Kako se pričalo, tada su prvo skandirali Dejanu "Mi imamo svoga Boga - ime mu je Bodiroga", a onda su jedan navijački slogan malo promenili i otpevali ga Ivani. To je u njihovoj interpretaciji zvučalo - "Uzela si trofej, Ivana".

Ivana Medić Bodiroga na naslovnici Bazara / Foto: printskrin - kupindo.com Foto: Printskrin / kupindo.com

I nakon toliko godina ljubavi, Dejan i Ivana znaju da uživaju u malim stvarima. Dejan je svojevremeno opisao jedan momenat iz njihove kuće u Crnoj Gori koji to najbolje ilustruje.

"Ponekad leškarimo u krevetu i po 20 minuta, a ujutru, čim se probudimo, ugledamo more, ostrva i deo zaliva. To je čaroban trenutak. Kada je vreme toplo, otvorimo prozore i slušamo udaranje talasa o portu. Ivana i ja volimo da pijemo kafu na nekoj od terasa, ali nam je omiljena ona u prizemlju", rekao je Dejan jednom prilikom.