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Aleksandra Štimac, supruga nekadašnjeg košarkaškog reprezentativca Vladimira Štimca, poslednjih dana privlači veliku pažnju javnosti.

Dok je njen suprug godinama bio poznat ljubiteljima košarke, ona je uglavnom bila daleko od medijske pažnje. Ipak, ulaskom u Narodnu skupštinu Srbije našla se u centru interesovanja, a njena biografija otkriva da iza nje stoji ozbiljna profesionalna karijera.

Nova narodna poslanica izabrana je sa 34. mesta liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju", a u novom sazivu obavlja i funkciju zamenice Jova Bakića na čelu poslaničke grupe Studentske liste

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Štimac Foto: Screenshot

Posebnu pažnju privukao je i prizor sa početka skupštinskog zasedanja, kada je Vladimir Štimac došao ispred parlamenta kako bi pružio podršku supruzi. Dva dana kasnije Aleksandra je dobila priliku da govori pred poslanicima, obrazlažući kandidature šestoro predloženih potpredsednika parlamenta.

Od Krupnja do Beograda

Aleksandra je rođena 17. novembra 1988. godine u Loznici, a detinjstvo i mladost provela je u Krupnju. Još kao devojčica pokazivala je interesovanje za prirodne nauke, a posebno mesto u njenom odrastanju zauzima Istraživačka stanica Petnica.

U jednom od svojih javnih obraćanja ispričala je da je kao devojčica i devojka često odlazila u Petnicu, gde je, kako je sama priznala, počela njena velika ljubav prema hemiji. To interesovanje kasnije ju je usmerilo ka farmaciji.

Integrisane studije završila je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a profesionalni put započela je 2012. godine.

Tokom karijere radila je u više međunarodnih farmaceutskih kompanija, dok se poslednjih godina bavi kliničkim istraživanjima i razvojem lekova. Reč je o oblasti koja podrazumeva rad na istraživanju i razvoju novih terapija, kao i primenu stručnog farmaceutskog znanja u procesu kliničkih ispitivanja.

Supruga poznatog košarkaša, ali i žena sa sopstvenom karijerom

Šira javnost Aleksandru je godinama prepoznavala prvenstveno kao suprugu Vladimira Štimca, nekadašnjeg reprezentativca Srbije i košarkaša koji je nastupao za brojne domaće i inostrane klubove.

Ipak, ona je u intervjuu za NIN u septembru 2026. godine jasno stavila do znanja da njihov odnos ne posmatra kroz njegovu sportsku popularnost.

Na pitanje zbog čega se na izbornoj listi našla ona, a ne njen suprug, odgovorila je da razume zašto je javnost očekivala Vladimira, ali da su njih dvoje samostalne ličnosti.

"On je ostvarena ličnost za sebe, kao što sam i ja individua za sebe, ali kao supružnici delimo iste moralne smernice i vrednosne kriterijume", objasnila je Aleksandra.

Ovim odgovorom praktično je stavila tačku na spekulacije o tome zašto je upravo ona postala kandidatkinja Studentske liste.

Aleksandra Štimac Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

"Mi smo izuzetno vezani jedni za druge"

O njihovom privatnom životu ne zna se mnogo, budući da Aleksandra ne deli često detalje iz porodične svakodnevice. Poznato je da sa Vladimirom ima dvoje dece, a porodica je u javnosti pokazala koliko su međusobno povezani tokom teških trenutaka.

U novembru 2025. godine, nakon što je Vladimir priveden tokom protesta podrške Dijani Hrki, Aleksandra se oglasila za list Danas i govorila o tome kako se porodica nosi sa situacijom.

"Mi smo jedna emotivna porodica, izuzetno smo vezani jedni za druge, ali imamo izraženo zajedništvo i kad je najteže, ne posustajemo ni na jedan način", rekla je tada.

Aleksandar Štimac Foto: Maxim Konankov/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dodala je da su uz nju i decu bili i Vladini roditelji, njeni roditelji, sestra i Vladin brat.

Njene reči tada su privukle pažnju javnosti, jer je retko govorila o porodičnim odnosima i privatnom životu.

Visoka je 187 centimetara

Zanimljivo je da se među pitanjima koja su korisnici društvene mreže X postavljali o novoj poslanici našlo i ono koje se tiče njene visine.

Jedan korisnik direktno ju je pitao koliko je visoka, a Aleksandra je kratko i duhovito odgovorila: "187cm :)".

Tako je otkrila da je visoka čak 187 centimetara, što je podatak koji je posebno privukao pažnju s obzirom na to da je i njen suprug Vladimir poznat po izrazito visokom rastu.

Od farmaceutske industrije do skupštinske govornice

Aleksandra je u parlament ušla kao kandidat liste "Studentska lista – Studenti pobeđuju", a u novom sazivu dobila je i odgovornu ulogu u poslaničkoj grupi.

Kao zamenica šefa poslaničke grupe Jova Bakića, u njegovom odsustvu može da ga zastupa i preuzima ovlašćenja predsednika poslaničke grupe.

Pažnju je privukla i kada je pred poslanicima predstavljala šestoro kandidata za potpredsednike Narodne skupštine. U obrazloženju je govorila o njihovom obrazovanju, naučnim radovima, profesionalnim dostignućima i iskustvu.

U intervjuu za NIN govorila je i o svojim prioritetima, a posebno je izdvojila reformu zdravstvenog sistema i dostupnost lekova i lekara u svim delovima Srbije.

Aleksandra Štimac Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Od devojčice iz Krupnja koja je zavolela hemiju u Petnici, preko farmaceutkinje sa iskustvom u međunarodnim kompanijama, do narodne poslanice i zamenice šefa poslaničke grupe - Aleksandra Štimac sada se nalazi pred potpuno novim profesionalnim izazovom.