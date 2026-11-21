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Partizan u nedelju od 19 i 30 časova u Beogradskoj areni dočekuje Dubai u meču devetog kola Grupe B ABA lige, u reprizi prošlosezonskog finala. Dubai ima skor 7-0, a Partizan 6-1.

"Očekuje nas važna utakmica. Dubai je vrlo dobra ekipa koja ima dobar potencijal, takođe imaju i odličnog trenera. U ovom trenutku, pobedili su sve utakmice u ABA ligi, tako da znamo da moramo da odigramo dobru utakmicu, ako želimo da dođemo do pobede. Imaju dugačak roster i dosta iskusnih igrača. Posle 48 sati igrati novu utakmicu sigurno nije lako, ali naravno da želimo da se takmičimo i da dođemo do trijumfa sutra, uz podršku naših navijača", rekao je Penjaroja, a prenosi klupski sajt.

Plejmejker Partizana Karlik Džons ističe da odbrana može da presudi.

Karlik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Dolazi nam dobar tim, veoma eksplozivan u napadu. Ali, mislim da smo mi odlični u odbrani, tako da je naš zadatak da usporimo njihovo poentiranje i da nastavimo ono što smo do sada radili. Izuzetno dobro delimo loptu i mislim da verujemo jedni drugima da ćemo pogoditi otvorene šuteve. To je ono što ćemo raditi i držaćemo se plana igre", zaključio je Džons.

(Beta)