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Filadelfija je savladala Milvoki rezultatom 132:129 i upisala petu uzastopnu pobedu, uprkos neverovatnoj partiji Tajlera Hira, koji je utakmicu završio sa čak 50 poena.

Džoel Embid bio je najzaslužniji za trijumf Siksersa sa 26 poena, 17 skokova i devet asistencija. Lebron Džejms dodao je 21 poen, uz po šest skokova i asistencija, dok su Anferni Simons ubacio 18, Tajris Maksi 17, a Vi-Džej Edžkomb 16 poena.

Na drugoj strani, Hiro je uz 50 poena zabeležio i 11 skokova i sedam asistencija. Brejden Beris dodao je 26 poena i osam skokova, dok je Kajl Kuzma meč završio sa 12 poena.

Filadelfija je tako nastavila sjajnu seriju i stigla do skora 14-3, dok je Milvoki ostao na samo jednoj pobedi uz čak 16 poraza.

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