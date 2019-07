JOŠ ME PROGANJA DROBNJAKOVA TROJKA IZ AUTA: Vuk Radivojević otvorio dušu posle okončanja profesionalne karijere!

Istovremeno, odmah je preuzeo funkciju izvršnog sportskog direktora kluba iz Aleksandrovca, sa željom da i na toj poziciji pruži svoj maksimum i ostavi trag.



Legenda ABA Lige istakao je da su ciljevi Igokee za sledeću godinu u najkvalitetnijem klupskom takmičenju u regionu veoma visoki i obećava da će se na novom radnom mestu boriti kao što je to bezbroj puta pokazao na terenu. Prvi zadatak je ulazak u plej-of ABA Lige.



- Igokea je jedna porodična sredina, zato sam i prihvatio da nastavim sa radom u ovom klubu. Sviđa mi se kako sve funkcioniše. Cilj je da se borimo za visok plasman, a samim tim što smo doveli trenera Aleksandra Trifunovića, rastu nam i ambicije. Trifa je ozbiljan trener, pet puta je vodio ozbiljne klubove u Evroligi i dokazan je stručnjak. Sarađivao sam sa njim u Zvezdi, i želja nam je da budemo u vrhu tabele i da iskoristimo šansu ako nam se ukaže - kazao je Radivojević.



Umesto oblačenja dresa i odlaska na jutarnji trening, Vuk će ubuduće prvo da se zaputi u klupsku kancelariju.



- Moja uloga je dosta široka, a prioritet nam je prvi tim. Ostavili smo Savu Lešića, Dalibora Ilića, i Marka Lukovića, koji su pod ugovorom. Predstoji nam sklapanje ekipe, a to mi je trenutno glavno zaduženje. Takođe, treba se brinuti i za one mlađe selekcije, igra se BH liga, pa Republika Srpska. Sve to treba uklopiti, ima dosta stvari koje treba da se rade.

Doskorašnji košarkaš priznao je da je završetak karijere bio na vidiku, samo je bila jedna nedoumica, da li sada da okači patike o klin, ili da to učini nakon sledeće sezone.



- To je nešto što me je sigurno čekalo, samo je bilo pitanje vremena. O tome sam pričao sa Ivanom Dodikom i to već nekoliko puta. Načelni dogovor je bio da odigram još jednu sezonu. Međutim, pre nekih mesec dana ponovo smo seli i odlučili smo se za ovaj potez, a verujem da je bio pravi trenutak za tako nešto. Takođe, dovođenjem Trifunovića na mesto trenera, i sa nekim većim budžetom, mislim da možemo da napravimo dobar tim. Svestan sam da ću sada imati više posla oko kluba, a naš cilj je da sve podignemo na jedan viši nivo.



Vuk sa setom priča o košarkaškim danima, napominjući da mu je najveće bogatstvo bilo to što je stekao veliki broj prijatelja.



- Uvek kažem da je meni košarka prvo donela puno prijateljstava, to je najveće bogatstvo, pa onda sve ostalo. Imam 18 godina profesionalne karijere, još osam bavljenjem košarkom, znači skoro ceo život sam u ovom sportu. Uvek sam govorio da smo mi kao neki vojnici, navikli smo na ovaj način zivota, ali ovo je sada novi izazov, i videću kako ću se snaći na novoj poziciji. Pre tri godine sam završio trenersku licencu, dobio sam diplomu, tako da je bilo razmišljanja i u tom smeru, ali mislim da sam u Igokei potrebniji na ovoj funkciji - objasnio je Radivojević.

Nekadašnji igrač Zvezde priznao je da mu je najveći žal u proteklih 18 godina što nikad sa crveno-belima nije osvojio titulu prvaka države.



- Bilo je tužnih trenutaka, a velika mi je žal što sa Crvenom zvezdom nisam osvojio titulu prvaka. Ta finala sa Partizanom pratiće me doživotno. Ipak, mnogo više je stvari koje su mi ostale u pozitivnom sećanju. Kada sam bio klinac, pa dođeš u Zvezdu, pa ceo taj put, osvajanje Kupa u Novom Sadu 2004... A u tom momentu imao sam samo 19 godina, i već tada rešavao neke utakmice. To su momenti kojih ću sigurno da se sećam celog života.



Radivojevića je uvek krasila velika borbenost, ali kako sam kaže, voleo je da odlučuje utakmice.



- Svuda gde sam igrao je bilo lepo, bilo je nekih sjajnih utakmica za mene na pojedinačnom nivou. U Igokei sam imao nekoliko dobrih utakmica, pogotovo u prvim sezonama. Rešavali smo utakmice na loptu, pa je evo došla i borba za opstanak u prošloj sezoni, kada sam davao i odlučujuće poene. Što se tiče Zvezde, pamtiću ono finale sa Partizanom 2007. To je nama bila poslednja sezona u klubu, igrali smo bez finansija, plata, kada smo se svi u klubu ujedinili u želji da uprkos svemu damo sve od sebe. Igrači su napravili dogovor da svi ostanemo i osvojimo titulu. Tu su još bili Gurović, Antić, Tadija Dragićević, Petar Popović, imali smo sjajan tim, ali onu Drobnjakovu trojku iz auta neću moći lako da zaboravim. U isto vreme, pamtim utakmicu protiv Partizana kada sam ubacio 37 poena, to mi je rekord protiv crno-belih - istakao je novi izvršni direktor Igokee.



Vuk je priznao da mu je najteže bilo da igra protiv Huventuda kada je bio član Fuenlabrade.



- Kad sam bio u Španiji, igrao sam u Fuenlabradi, a nastupali smo protiv Huventuda koga je tada trenirao Aito. On je uvek igrao brzu košarku, tada su oni osvojili ULEB kup, i španski kup, a za njih su igrali Riki Rubio, Rudi Fernandez, Petar Popović. Pamtim taj rivalitet kao izuzetno jak.



Doskorašnji košarkaš smatra da je ABA liga najkvalitetnije takmičenje na ovim prostorima.



- ABA liga izaziva dosta pažnje i polemika, pričalo se da smo zbog nje umanjili kvalitet domaće košarke, ali mislim da ne bi moglo da se funkcioniše bez regionalnog takmičenja. To je realnost, imamo prohodnost u Evroligu i Evrokup. Odlična je liga za mlade igrače da stasaju. Ona je iz godine u godinu sve jača, a sledeća sezona biće mnogo kvalitetnija. Vratili su se neki iskusni igrači. Mornar je doveo Milka Bjelicu i druge ozbiljne igrače, Primorska je ušla sa ozbiljnim budžetom, doveli su kvalitetne strance. Da ne govorimo o fuzionisanju Olimpije i Cedevite, sa ovim sklapanjem biće još bolji. Da ne spominjem Zvezdu, Budućnost, Partizan. Takođe, i mi kao klub imamo ambicije da budemo u vrhu. Tako da liga neće sigurno biti lagana za igru. Videli smo u ABA ligi da svako svakog može da pobedi. Sve ekipe su na jednoj ili dve utakmice razlike. Tako da će regionalno takmičenje biti dosta uzbudljivo.

Radivojević je ipak podvukao da je danas najveći problem što su budžeti veoma niski, i to se automatski odslikava i na kvalitet košarke koji je u padu.

- Svi znamo da kvalitet sporta opada. Kad sam ulazio u profesionalne vode, došao sam u Zvezdu, gde me je doveo Zmago Sagadin. Bilo je to neko drugo vreme. Budžeti su bili mnogo veći, ne samo za Zvezdu, Budućnost, Partizan, već za sve timove. Takozvani manji klubovi su imali bolje stanje u finansijama, međutim, sada je znatno lošija situacija. Tako je i košaraka počela da pada, to nije samo kod nas slučaj, nego svuda u Evropi. Igrao sam u Španiji, tamo je došlo do ekonomske krize 2008, a oni se i dan danas oporavljaju. Znači, nema više dobrih ugovora u manjim klubovima.



Leto će proći u znaku reprezentacije Srbije, koju čeka odlazak na Svetsko prvenstvo.



- Svi očekujemo uspeh, medalju, ali mislim da ne treba stvarati toliki pritisak našim momcima pre vremena. Sa druge strane, činjenica je da imamo dobru reprezentaciju. Sale radi vrhunski posao, svi ga poštuju u reprezentaciji. Tu su naravno i iskusni igrači, Teo predvodi ovu ekipu, Bjelica ima mnogo veće iskustvo iz NBA, Bogdan je stasao u velikog igrača, tu je i Jokić. Mislim da su se neke kockice poklopile, i da će se dobro pripremiti. Svi bismo voleli da uzmemo zlato, ali nije lako sa Amerikancima - ističe izvršni direktor Igokee.



Najveća čast za svakog sportistu je da igra za svoju zemlju, dodaje nekadašnji as.



- Mislim da svako treba tako da razmišlja. To je san i svakog košarkaša. To je vrhunac, nema više, sve ostalo, finansije i ostale stvari su ispod. Ja sam imao tu priliku da igram za svoju zemlju, ali te 2007. godine na Evropskom prvenstvu nismo imali sreće. Pokrali su nas protiv Grka, prvu utakmicu smo igrali sa Rusima, selekcije koja je kasnije osvojila šampionat. Sa Grcima smo i pored sve krađe igrali produžetke, posle toga došao je na red Izrael gde smo pali. Bili smo u lošoj fazi. Svi znamo sta se izdešavalo, setimo se samo Darka Miličića i one burne reakcije. Mislim da smo mogli mnogo više da nije presudila ta jedna utakmica. Ali to se desava u sportu, na neke faktore ne možeš da utičeš - zaključio je Vuk Radivojević.





Što više dece u dvorani



Radivojević je otkrio je da će rukovodstvo kluba iz Aleksandrovca u ABA Ligi pokušati da animira što više publike, ali da će apostrof staviti na decu.

- Ja sam pobornik da što više dece treba da dolazi na utakmicu, da ih okrenemo ka sportu, i naš cilj je da tu populaciju dovodimo u dvoranu. Prethodnih godina naša publika nam je dosta pomogala u teškim trenucima, i smatram da znaju košarku. Osete kad je potrebna energija klubu, bodre nas, daju nam snagu, i mi igrači vidimo. Upravo zbog energije navijača smo uspeli da se izvučemo prošle sezone - priznao je Radivojević.





Pred Ilićem je blistava karijera



Radivojević veruje da će roster Igokee biti dobar za narednu sezonu, napominjući da trener Aleksandar Trifunović daje šansu mladim igračima, a predvodnik je jedan najvećih talenata na ovim prostorima Dalibor Ilić.

- Imamo Dalibora Ilića, veoma zanimljivog momka. Sviđa mi se što ima dobru glavu, spreman je, poslušan, vaspitan, telo fantastično, ima sve predispozicije, a sad je na njemu da naporno radi i on će u narednoj sezoni imati važnu ulogu u timu.Trifunović na njega računa ozbiljno.. Takođe, nećemo Iliću stavljati neki pritisak, razgovaraćemo sa njim tokom sezone, jer ovo je za njega prva ozbiljna sezona. Tu je i Talić, takođe veliki talenat. Mi smo tu da pomognemo mladima.





Lešić preuzeo ulogu Vuka



Iskusnije igrače predvodiće Savo Lešić, koji bi u svlačionici upravo trebalo da nasledi Vuka Radivojevića kao najvećeg autoriteta.

- Savo Lešić je najiskusniji, odličan momak, odigrao je na visokom nivou prethodnu sezonu, dobro ga znam od ranije, takođe i Trifa ga dobro poznaje. Mnogo može, sad je na njemu da preuzme moju ulogu iz svlačionice. Luković se traži, i treba mu dobra sezona. Prvo je bio u Krki, pa u Španiji. Potreban mu je kontinuitet da napravi, i mislim da će uspeti da odigra vrhunski.

