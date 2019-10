TERAO JE SEVERINU SA BINE, PODRŽAO ŠEŠELJA U ZATVORU, PROVOCIRAO HRVATE ČETNIČKIM TETOVAŽAMA, VODIO NAVIJANJE DELIJA... Posle 7 godina pauze košarci se vratio nekada najperspektivniji košarkaš na svetu, a OVI skandali su mu uništili karijeru!

Bivši drugi pik sa NBA drafta 2003. godine Darko Miličić vratio se košarci u 34. godini.

Miličić je odigrao prve minute za novosadsku ekipu "I came to play" koja je u okviru 2. Muške regionalne lige Sever savladala Futog sa 78:50. Prethodno je nekadašnji drugi pik sa drafta poslednju utakmicu upisao 2012. godine kao član Bostona. S obzirom na to da je Darkov poslednji tim bio Boston, bila je neophodna ispisnica i SAD. Ali i to je stiglo, tako da je nekadašnji srpski reprezentativac registrovan za novi klub.

Miličić je meč završio sa samo dva poena i par asistenicja, nakon čega je izašao iz igre zbog povrede. Ipak, i taj jedan njegov koš bio je veoma spektakularan i dugo će se prepričavati. Podsetio je Miličić ovim potezom na svoje slavne dane dok je još igrao u NBA ligi. Kako je sve izgledalo pogledajte na videu.

Novosadski tim, pored Miličića, u svojim redovima ima još nekoliko poznatih košarkaša. Prvi među njima je Jovo Stanojević koji je tokom karijere nosio dres Vojvodine, Crvene zvezde, Partizana, Makabija, Albe, Mege, Prokoma, Bešiktaša...

"Drago mi je što ćemo moći da pomognemo da mladi stasaju i što akcija ima pre svega humani karakter. Naravno, potrudićemo se svi da napravimo i takmičarski rezultat. Polako", rekao je Miličić za Basketball sphere.

Sve je počelo te davne 2003. godine i tog čudesnog drafta, po rečima mnogih jednog od najboljih svih vremena. Za prvog pika izabran je Lebron Džejms, dok je sa druge pozicije u NBA ligu ušao Darko Miličić. Treći je bio Karmelo Entoni, četvrti Kris Boš, dok je tek peto mesto zauzeo Dven Vejd. O kvalitetu tog drafta govori najbolje činjenica da su igrači poput Mo Vilijamsa, Kajl Korvera, Kirka Hajnriha, Borisa Diaoa, Kendrika Perkinsa i Zaze Pačulije ostali daleko iza ovih veličina, dakle jedva su bili draftovani. Zanimljiva je i činjenica da je upravo na tom draftu bilo možda i najviše igrača sa ovih prostora. Među odabranima bili su Žarko Čabarkapa, Slavko Vraneš, Saša Pavlović, Zoran Planinić, Sani Bećirović, Nedžad Sinanović...

Pored svega, bez sumnje, najveći žal ostaje za Darkom Miličićem koji nikada nije uspeo da dostigne svoj maksimum, a po rečima mnogih profesionalaca, Srbin je bio jedno od njavećih razočarenja svih vremena sa jednog drafta.

Borio se Miličić tada sa raznim problemima koji su ga pogađali u klubovima gde je igrao. Kako forsiranje pojedinaca, tako i jaka konkurencija na odrđenim pozcijama. Poznato je da Darko nije bio neko ko je poštovao disciplinu, pa ga je to izgleda i koštalo ozbiljne karijere, jer Amerikanci nisu mogli to da trpe. Promenio je Srbin više klubova ( Detroit, Boston, Orlando, Memfis, Njujork, Minesota...). Prve korake napravio je, nekada velikanu srpske košarke, Hemofarmu, odakle se ''katapultirao'' preko bare. Očekivala, se velika i sjajna karijera od njega, ali skandali su ipak više nego košarkaški rezultati obeležili istu.

PRAVIO HAOS PO KAFANI!

Nekadašnji košarkaš Darko Miličić poznat je po tome da ne propušta narodna veselja koja se organizuju u njegovom rodnom kraju. Na video snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako Miličić uživa uz muziku Žareta i Gocija. Miličić je redovni učesnik ove manifestacije. Bio je i na prvom po redu Janjskom višeboju, održanom 2009. godine, kada je predvodio ekipu u navlačenju konopca.





VODIO NAVIJANJE NA UTAKMICI CRVENE ZVEZDE!

Fudbaleri Crvene zvezde i Arsenala odigrali su svojevremno nerešeno u utakmici 4. kola grupe H Lige Evrope u Londonu. Sve to je bio razlog za slavlje navijača koji su gromoglasno bodrili izabranike Vladana Milojevića u Londonu. Tada, jedan od vođa navijača Delija Vladimir Šavija bio je zadužen za pesmu, a za rasplamsavanje atmosfere pobrinuo se tada Darko Miličić.

TERAO SA BINE SEVERINU!

Košarkaša Darka Miličića optužili su da ne podnosi pevačicu Severinu Kojić!

Njegovo mahanje rukom dok je snajka Dragana Kojića Kebe pevala na koncertu Saše Matića svojevremeno u Kombank areni hrvatski mediji su protumačili kao znak da se Severina skloni sa bine. Oni su otišli toliko daleko da su Miličića opisali kao Šešeljevog pristalicu, navodeći da se nije ostvario kao košarkaš, kik-bokser i političar.



Nakon snimka koji je objavljen na Jutjubu, na kome se vidi kako Miličić maše rukom dok Seve peva, oglasio se i bivši reprezentativac sa tvrdnjom da nema ništa protiv pevačice i da se on tako veseli uz muziku.



- Nisam mislio ništa loše, nemam ništa protiv Severine. Ja se tako veselim uz muziku, pomalo navijački - kratko je rekao tada Miličić za Kurir.

PODRŽAO VOJISLAVA ŠEŠELJA!

Srpski košarkaš Darko Miličić dao je javnu podršku haškom optuženiku Vojislavu Šešelju, dok se ovaj nalazio u zatvorskoj jedinici u Ševeningenu.

Miličić je svojevremeno bio gost Srpske radikalne stranke na skupu u Novom Sadu kako bi podržao zahtev za oslobađanje lidera radikala iz zatvora u Hagu.

"Ono što mene boli kao laika je što mi Srbi u našoj Srbiji ne smemo da srbujemo. To je sad problem. Čovek koji je tamo deset godina bez ikakvog razloga, mi ne smemo da ga spominjemo. Naše komšije s kojima smo imali konflikte, svoje haške optuženike smatraju herojima, imaju bilborde, dočekuju ih milioni ljudi, a mi u Srbiji spomenemo Šešelja i nas hapse na ulici. To je mnogo ružno. Dolazeći ovde u sedište Radikala, dosta ljudi me pitalo gde idem i pitalo, da li ti je to pametno? Ja nikad u životu nisam razmišljao da li je to pametno, ako je to u srcu ja idem. Ono što sam ja video na televiziji tokom suđenja, svaka čast Voji, želim mu sve najbolje. Nadam se da ćemo ga uskoro videti ovde. Kosovo je Srbija", rekao je tada nekadašnji NBA igrač.

OBOŽAVA PECANJE!

Miličić je svojevremeno na SP u Italiji u pecanju šaranja predstavčljao reprezentaciju Srbije i to kao kapiten.

OPROBAO SE KAO GLUMAC!

košarkaš Darko Miličić pojavio se u jednoj epizodi serije „Državni posao“, u kojoj je glumio boksera Brkića. On se pojavljuje kao opasan lik, koji preti glavnom akteru ove humorističke serije - Čvarkovu.



- Oni su pravi kraljevi, 50 puta smo vraćali scene, pogotovo kad su snimali onaj deo „Vezan medved Bugojno“, tada su se iza kamera svi valjali. Umirao sam od smeha, i jedva sam nastavio da snimam. Čvarkov je nešto posebno, nikad ne znaš kad će da provali nešto, ali i ostali momci su prva liga - kazao je tada Miličić.



Darko tako je istakao da mu je bila velika čast što je imao priliku da se druži sa glumcima iz „Državnog posla“.



- Privatno se poznajemo. Pitali su me da li bih učestvovao, ja sam prihvatio i stvarno se nisam pokajao. Nisam imao tremu. Bilo mi je opušteno, baš je bilo lepo druženje. Ono što oni rade je piš živi. Toliko smo se smejali da je dobro što smo i završili epizodu. Nema bolje serije, imaju mnogo lokalnih fora, pa većina ljudi ne može da ukapira, ali toliko su smešni da se to i ne primećuje - zaključio je tada Miličić.

BAVIO SE JEDNO VREME I KIK BOKSOM!

Bivši košarkaš i NBA šampion Darko Miličić u debitanskom kik-boks meču poražen je od Radovana Radojčina prekidom u drugoj rundi zbog teške posekotine cevanice. Taj duel nije bio samo zanimljiv za nas već i susede Hrvate, koji su na portalima kritikovali nekadašnjeg igrača Detroita, Orlanda, Memfisa, Njujorka, Minesote i Bostona.

Njima su zasmetale tetovaže vojvode Momčila Ðujića i Nikole Kalabića, kao i činjenica da je Miličić podržao oslobađanje haškog optuženika Vojislava Šešelja.



- Ne zanima me šta Hrvati kažu. Svako ima pravo na mišljenje. Ja se ponosim srpskom tradicijom i istorijom. Nemam ništa protiv da i oni veličaju svoje ljude iz prošlosti. To je njihovo pravo. Baš me briga kakve tetovaže imaju Hrvati ili muslimani. Meni ne smeta da sa njima dođu u Srbiju. Niko ne može da mi zabrani da volim i poštujem ljude koje su obeležili deo naše prošlosti - zaključio je tada Miličić.

OBOŽAVA TETOVAŽE!

Nekadašnji centar Srbije na stomaku, pored slike vojvode Kalabića, istetovirao još jednog pripadnika Ravnogorskog pokreta.

Nekadašnji NBA košarkaš i reprezentativac Srbije Darko Miličić izgleda da sve manje razmišlja o košarci, a sve više o srpskoj istoriji.



Možda i najtalentovaniji srpski centar pokazao je novu tetovažu. Poznat kao poštovalac srpske istorije, posebno Ravnogorskog pokreta, Darko je odlučio da slici vojvode Nikole Kalabića, koja mu krasi desni deo stomaka, doda još jednu. Reč je o Momčilu Đujiću.

LEGENDARNA SCENA SA MARAJOM KERI!

Gostujući u emisiji "Goli život" na TV Hepi, Miličić je ispričao niz zanimljivih detalja iz perioda boravka u Americi. Menadžer ga je jedno veče odveo na večeru u jedan popularni kineski restoran, gde mesto rezerviše čak šest meseci ranije, kako bi ga impresionirao.

"Bio sam gladan, porcije male, hrana loša. Ja pobesneo, on me smiruje, ali ja tražim hleb", otkriva Miličić.

Menadžer je pokušao da ga imresionira činjenicom da pored njih sedi slavna pevačica Maraja Keri.

"Kaže on meni, vidi pored tebe sedi svetska zvezda Maraja Keri. Ja uzvratim, ma kakva Maraja Keri, ja gladan kao pas, daj hleba".

Kakva je to karijera mogla da bude, ali, nikada nije kasno...

