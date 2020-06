KURIR SAZNAJE! Trinkijeri izdao Partizan! Još u Beogradu dogovorio saradnju sa Bajernom

Puna su mu usta bila ljubavi prema Partizanu, a kad je trebalo da se to pokaže na delu - ćorak. Čak je na kraju i podneo zahtev za raskid ugovora?! Andrea Trinkijeri pokazao je svoje pravo lice...

Italijan će nastaviti karijeru u Bajernu, sa kojim se odavno dogovorio o saradnji. To je bio još jedan vid (ne)poštovanja prema njegovom i dalje aktuelnom klubu. Dok je trenirao crno-bele u Beogradu, Trinkijeri je pravio planove za nastavak karijere. To možda i ne bi bilo toliko sporno da on nije na sav glas pričao koliko voli Partizan.

foto: Starsport©

Šta se zapravo desilo na relaciji Trinkijeri-Partizan?

Iskusni trener dugo je već izražavao nezadovoljstvom stvarima u klubu iz Humske. Nije imao ni najbolju komunikaciju sa predsednikom Ostojom Mijalovićem, a postavljao je pred upravu zahteve koji nisu bili u skladu s mogućnostima kluba. Dobar način da se napravi odstupnica i prostor za odlazak...

Andrea je, prema ugovor, u sledećoj sezoni trebalo da zaradi čak 550.000 evra. Zbog kompletne situacije, Italijanu je ponuđena malo manja plata (460.000 evra), ali on je to odbio. Nije želeo da prihvati nijedan evro manje od 550.000. Uz to, tražio je budžet za narednu sezonu koji je potpuno nerealan, kao da ne živi u ovom vremenu.

Kurir saznaje Šćepanović trener, Kecman pomoćnik foto: Starsport© Vlado Šćepanović ima najveće šanse da nasledi Andreu Trinkijerija na klupi Partizana. Nekadašnji reprezentativac naše zemlje radio je kao pomoćni trener u stručnom štabu crno-belih, a od narednih dana mogao bi da izgubi zvanje "pomoćni" Mladi stručnjak ima poverenje rukovodstva kluba iz Humske.

Sramno Potrčao da zatraži raskid pre nego što mu legne uplata?! foto: Dragan Kadić Andrea Trinkijeri požurio je ranom zorom da podnese zahtev za raskid ugovora sa Partizanom jer mu crno-beli duguju dve plate. Naime, aktuelni ugovor ističe mu 2021. godine i svaki jednostrani raskid pre tog roka moguć je samo uz plaćeno obeštećenje ili ako se desi da klub kasni sa plaćanje više od 60 dana. Partizan je, prema dogovoru, danas trebalo da uplati sedmu platu Italijanu...

Turci pišu Fener bi da ga otme Nemcima Prema pisanju turskih medija, Fenerbahče je uvrstio Andreu Trinkijerija na spisak kandidata za novog trenera. Kako se navodi, on je samo jedna od opcija za naslednika Željka Obradovića. Ipak, nije realno da se to dogodi jer je Italijan već postigao dogovor sa Bajernom. Naravno, potrebno je znati da novac čini čuda, posebno u ovom slučaju... KURIR OTKRIVA Plata po ugovoru za sezonu 2020/21. 550.000 evra Ponuda Partizana zbog korone 460.000 evra

Miloš Bjelinić

Kurir