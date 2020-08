MUTA JE NAJSTARIJI SRPSKI AKTIVNI TRENER U KOŠARCI: Čak su i ovi u godinama za mene balavci! (FOTO)

- Starog sam kova, naučen da radim. Pola veka sam u sportu, igrao sam 21 godinu, već 30 kao trener pravim klubove, guram mlade... Košarka je moj život - priča Miroslav Nikolić za Sportski žurnal.

- Ma za mene su i oni po godinama „balavci” – šeretski dodaje Nikolić, koji je u ponedeljak počeo pripreme sa Vojvodinom.

- Na Božić 2021. punim 65, preležao sam koronu, a hoću ponovo od Vojvodine da napravim jak klub. Da stvorim ekipu od mladih i iskusnih koja će se boriti za prva tri mesta. Jer grad kao što je Novi Sad to zaslužuje.

foto: Dado Đilas

Trenutno je u Evropi najstariji Aito Reneses (73), koji je produžio ugovor sa Albom. Na pitanje da li bi i njega mogao da nadmaši, Muta odgovara:

- Ne trkam se sa njima, ne pomišljam na to da ih stignem, iako imam energije i snage na pretek. Poenta je da ne radiš do 90. godine i da dođeš na trening, a da ne možeš da se presvučeš. U nekom trenutku, verovatno je to posle 65. godine, trener treba da promeni ulogu i postane savetnik koji će stvarati mlade, jer na njima svet ostaje.

