MUNJEVIT ODGOVOR ZVEZDE: Pokušaj opstrukcije rada cele lige od strane Partizana! (FOTO)

"Crvena zvezda suprotno svim svojim uverenjima o načinu na koji komunicira sa javnošću (a to svakako nisu saopštenja na dnevnom nivou, prostačkim uvredama i posebno putem ličnih tviter naloga pojedinaca iz menadžmenta kluba) kao veliki klub, učesnik Evrolige, višestruki osvajač ABA lige, zbog delikatne situacije u kojoj se našla regionalna košarka, ; stavlja na uvid javnosti članove 13 i 14 osnivačkog akta društva u kome se jasno vidi koji Sud je nadležan za sporove u ABA ligi, a to je Trgovački sud u Zagrebu uz primenu prava Hrvatske i zbog čega predlog o nekakvim arbitražama u Lozani, smatramo neozbiljnim i pokušajem opstrukcije rada cele lige od strane KK Partizan", navodi se u saopštenju Zvezde.

Zvezda je navela da je u skladu sa odredbama Društvenog ugovora "uvek činila napore, i dalje ih čini zaključenjem Izvansudske nagodbe da sve sporove koji proizlaze iz Društvenog ugovora reše sporazumno".

foto: Stefan Stojanović

Zvezda je takodje pozvala Miliju Vojinovića da saopšti javnosti šta je, i da li je kao kandidat za mesto sportskog direktora ABA lige, "na koju poziciju nije izabran upravo zato što Partizan ne ispunjava odluke Skupštine ABA, i u kom ličnom svojstvu i formalnom kapacitetu", predložio klubovima na radnom sastanku ABA lige u petak kao rešenje za problem i opstrukciju koji je izazvao KK Partizan – ispunjenje svih odluka Skupštine od 27. maja, 16. i 23. jula za koje je pozitivno glasao i predstavnik Partizana, "ili arbitražu u Lozani (o kojoj je mogao da iznese samo svoje privatno razmišljanje)".

"Upravo zbog opstrukcije KK Partizan i nemogućnosti da uredimo osnivačke akte ABA lige i postignemo vansudski sporazum, čime bismo mogli da imenujemo menadžment lige, Milija Vojinović nije još uvek imenovan za sportskog direktora ABA lige i ne može (kao i direktor lige Dubravko Kmetović), da obavlja svoju funkciju, dok su i sredstva lige takodje u blokadi. Vojnović je kandidat za mesto sportskog direktora i kandidat za lice ovlašćeno na računu predstavništva ABA lige u Beogradu, čiji je račun blokiran, upravo iz razloga neuredjenja opštih akata i neispunjenja odluka Skupštine od strane KK Partizan", dodaju iz Zvezde.

Dalje piše da zbog svega navedenog Zvezda svaki dalji predlog koji stiže iz Partizana smatra "licemernim, malicioznim i nedobronamernim", jer "ko može da shvati ozbiljno ljude koji bi po svom nahodjenju da menjaju i da u potpunosti ignorišu odluke Skupštine ABA lige za koju su pozitivno glasali tri puta i koje su pritom jednoglasno usvojene".

foto: Profimedia

"Očigledno su to ljudi navikli da pravni akti i propisi kao i pravne odluke zvaničnih organa, u ovom slučaju Skupštine ABA LIGE, njih uopšte ne obavezuju, niti ih interesuju, niti za njih važe? Medjutim, u konkretnom slučaju će ih u potpunosti obavezivati i pravno će itekako važiti i za njih, sa svim materijalno finansijskim posledicama, jer za obaveze ABA lige odgovaraju i svi klubovi u celosti svojom celokupnom imovinom. A, ukoliko su pojedinci zloupotrebili svoj klub i njegov kapacitet i pravni okvir, odgovaraće i svojom ličnom imovinom", dodaje se iz Zvezde.

Crvena zvezda je u saopštenju "upozorila javnost", da ne naseda na glasine o formiranju "nekakve nove ABA lige", koja može imati, navodi se, ogromne posledice po sve klubove u regionu.

"Upozoravamo avanturiste, nedorasle funkcijama koje obavljaju, da se nauče korporativnom, zakonitom i pravnom postupanju, da izvršavaju odluke organa privrednog društva koji se zove ABA liga jtd, jer će bilo kojim postupkom upravo oni prekršiti pravilo zabrane konkurencije u odnosu na ABA ligu jtd u kojoj su članovi i snosice veoma ozbiljne pravne posledice", dodaje se.

Crveno-beli su skrenuli pažnju na to da bilo kakvo "gašenje" lige, posebno one sa preuzetim višegodišnjim obavezama od strane sponzora, može da dovede do brojnih sudskih sporova koji bi "najviše devastirali same klubove članove ABA lige (koji su vlasnici lige i imaju svoja prava i obaveze), samim tim i košarku u regionu".

foto: Starsport©

Takođe, navodi se, osim milionskih odšteta, "status nove lige pred Evroligom iz koje trenutno imamo prohodnost u evro takmičenja ne bi bio definisan".

"Zato kao odgovoran klub, u situaciji u kojoj su svi klubovi ABA lige (osim KK Partizan) za igranje ABA lige jtd, ispunjenje svih odluka Skupštine i postizanje vansudskog poravnanja izmedju ABA lige i KK Crvena zvezda (sa ciljem da se urede osnivački akti lige koji nisu uredjeni od 2015. godine i za koji su pozitivno glasali SVI KLUBOVI ČLANOVI SKUPŠTINE), apelujemo na javnost da pažljivo prati sve iznete činjenice, dalja dešavanja i eventualne negativne posledice, za koje na bilo koji način neće biti odgovorna KK Crvena zvezda, već isključivo KK Partizan", piše u saopštenju.

(Beta)

Kurir