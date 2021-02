DARKO MILIČIĆ NAPRAVIO HAOS NA JEDNOJ PROSLAVI! Poznatom srpskom političaru zapevao na uvo ČETNIČKU pesmu, reagovala POLICIJA!

Jovanović je izjavio da od tada vodi računa sa kim i gde sedi.

- Otišao sam na novogodišnju proslavu Instituta Dedinje. Pozvao me Boško Đukanović. Okupili su se lekari i dosta ličnosti iz javnog života. Nisam ni gledao ko je sve tu. U jednom trenutku, neko uzima mikrofon i kaže: "A sad samo za velikog gospodina!" i pokaže na mene. Ja pogledam ko je, a on nosi crnu majicu sa likom Ratka Mladića i peva: "Jedno jutro na uranku je*e četnik muslimanku, ona sva u krvi, on joj bio prvi!" - priča Jovanović.

foto: Dragana Udovičić, Zorana Jevtić

On navodi da su svi gosti bili zgroženi, a ni on sam nije mogao da veruje kada je video da je to Darko Miličić.

- Sedeo sam tu sa suprugom. Boško Đukanović je spustio glavu. Tu su bili ljudi, akademici. Neki normalan svet. I ko je to bio? Darko Miličić sa svoja tri, četiri druga i došli su da mene provociraju. Situacija se zakuvala. Sreća pa je došla policija i to se smirilo. Posle sam čuo da je imao neku tragediju i žao mi je zbog toga. Možda se promenio ili pokajao zbog nečega što je radio - ispričao je Jovanović.

Kurir sport

Kurir