NEBOJŠA ČOVIĆ OPISAO PAKAO KORONA VIRUSA: Udarilo je u srce, bilo je iznenada... Čudni noćni snovi...

"Sad sam dosta dobro u odnosu na to kad je bio udar. Nisam govorio jer to ne treba da bude marketinška podloga...", kazao je Nebojša Čović u Jutarnjem programu TV Prva i posebno se zahvalio doktorima Goranu Stevanoviću i Nebojši Radovanoviću.

"Imao sam sreću da nemam neke probleme da sa pneumonijom, ali udarilo je u srce, veliku apsolutu i sve je bilo iznenada. Nisam ni ja pomišljao da je korona, ali su rezultati pokazali", otkrio je Čović, a zatim opisao kroz kakav je pakao prošao.

foto: Starsport©

"Čudni noćni snovi, koji ne mogu da se prepričaju, lokve znoje, gubitak energije", kazao je prvi čovek Crvene zvezde i napomenuo da ne zna gde se zarazio.

"Preturao sam po glavi gde sam mogao da se zarazim i shvatio da je to jalov posao. I u fabrici i u firmi su bile preduzete maksimalne mere... Mislim da me je spaslo to što sam redovno uzimao suplemente, vitamine, čuvao sam se, nosio masku, dezinfekcija, pa ne možete na neki način uhvatiti da smanijte određene rizike. Ljudi, vakcinišite se", poručio je Čović.

(Kurir sport)

Kurir