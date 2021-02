DAJTE MI 10.000 VUJOŠEVIĆA I JA ĆU SPASITI OVU ZEMLJU: Čuveni govor Đorđa Balaševića za Duleta uz hit "džaba vam novci"

Zna se da je ovaj vrsni pisac, pesnik, reditelj, jednom rečju umetnik, bio veliki ljubitelj sporta i da se ne retko u pesmama i pričama moglo čuti upravo o tome.

Tako je bilo i na konertu u beogradskoj Areni 2017. godine, kada je pre izvođenja numere "Boža zvani pub", rekao da pesmu posvećuje košarkaškom treneru i legendi Partizana Dušku Vujoševiću, dodavši:

- Hteo sam da vam kažem pre ove pesme i da je posvetim nekome jo je na koncertu. To je bilo neke 2002. godine, Duško Vujošević koji je trenirao Partizan u ono vreme. Mogu da vam kažem da me je malo nervirao. Moguće da je to zbog moje navijačke pripadnosti. Ja sam Vojvodinaš, pa u našim bojama klupskim se boja pre meša sa jednom drugom bojom nego sa crnom, ali da ne ulazimo u detalje. Mnogo se toga promenilo. Ja sam lokalac, pa moram da navijam za Vojvodinu, to je za mene pošteno.

- Ali on je bio onaj pravi Beograđanin, arogantni, bučni, još su sve i pobeđivali. Onda sam ukapirao jednu stvar. Tipičan Beograđanin, tvrdoglav, samouveren, pobednik. I ono što moram da vam kažem pre nego što otpevam "Džaba vam novci moji sinovci"... - počeo je Balašević, i prekinut je ovacijama publike. Nakon toga je nastavio.

- Nije Beograđanin Duško Vujošević? Kao što nije i Duško Radović? Momo Kapor... Zoran Radmilović... nije ni on, naći ću jednog. Rajko Mitić? Nije ni on. Kralj Aleksandar? Nije ni on, rodio se na Cetinju. Beograđani imaju tu dobru osobinu da se rode svuda po svetu i onda dođu u Beograd.

- Pitaju me koji je izlaz iz ove situacije, dajte mi 10.000 Duška Vujoševića i ja ću spasiti ovu zemlju. Za Duleta, "Džaba vam novci moji sinovci" - održao je govor Balašević pre nego što je samo za Vujoševića otpevao pesmu.

Sa druge strane, Vujošević je komentarišući jednu od titula osvojenih u finalima sa Crvenom zvezdom citirao upravo stihove te pesme.

