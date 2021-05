PREDRAG DANILOVIĆ ZA KURIR: U Evroligi treba da bude mesta i za Zvezdu i za Partizan!

Ceo sport, pa i košarka, zbog pandemije prolazi kroz užasno težak i nepoznat period. Danilović za Kurir priča kako KSS funkcioniše u doba korone, planovima Saveza za naredni period, kao i odnosu Evrolige prema našim klubovima.

- Zahvaljujući organizaciji unutar KSS, pre svega mojih saradnika, odlično smo se snašli. Lige koje su pod našom ingerencijom funkcionišu dobro. Ogromnu stvar smo napravili tako što smo pomogli velikom broju klubova obezbeđivanjem PCR testova, koji bi koštali klubove i više od 100.000 evra. Ponosan sam zbog toga, na kraju krajeva, mi smo servis - kaže Danilović.

foto: KSS

Koliko im je to značilo?

- Preko Vlade Srbije, Ministarstva sporta, ali zbog našeg odricanja od sume od osam miliona dinara, podelili smo novac i medicinske usluge klubovima, koje smo na taj način spasli. To se dogodilo prvi put u istoriji i svako će od njih da vam kaže da ih je to spaslo.

Obe naše selekcije su se kvalifikovale na Evrobasket, ali nije bilo lako.

- Uspeli smo i još jednom veliko hvala svim igračima koji su odveli Srbiju na EP. Jer, njihova uloga je bila nezahvalna. Neki od njih verovatno neće biti u timu, ali imaju veliku zahvalnost KSS i moju ličnu. Ni selektoru Igoru Kokoškovu nije lako, mora da vodi Fenerbahče i reprezentaciju, videli ste da je jednog dana bio uz klub, a drugog uz nas. I sve to zbog konflikta između FIBA i Evrolige, a meni uopšte nije jasno zašto ne može da se pronađe kompromis.

foto: Starsport©

Ti prozori su najviše pogodili zemlje poput naše, koja ima mnogo igrača u Evroligi i NBA.

- Svi će oni da vam kažu da ne zabranjuju igračima i neka igrač odluči. Ali neko će ipak da mu saopšti, vidi, sine, ja te plaćam, ja se ne slažem da ti treba da ideš. I mi onda ne možemo da krivimo momke, jer su neki dolazili kad god su mogli.

Naredni veliki izazov za seniore je predolimijski turnir krajem juna u Beogradu.

- Iskreno se nadam da će najbolji igrači da se odazovu, a znam da oni i te kako vole da igraju za reprezentaciju. Tako ćemo imati velike šanse da se plasiramo. Nažalost, ne znamo da li će biti publike i, ako je bude, u kojoj meri. Nema više neozbiljnih protivnika, sigurno je da je našoj javnosti najatraktivnija Italija. Tako bismo prvi put imali tri ekipe na Olimpijskim igrama. A tamo šta nam bog da.

foto: Ana Paunković

Kakve informacije stižu u vezi s Olimpijskim igrama u Japanu?

- Moći će da prisustvuju samo japanski državljani. I, kako sad stvari stoje, samo predsednik i generalni sekretar Nacionalnog olimpijskog komiteta. Niko od predsednika saveza neće biti tamo, tako da nas čekaju prilično čudne Olimpijske igre. I najtužnije. Biće neobično i ekipama, moraće u karantin, otkazani su i razni turniri.

Naša košarka bi konačno trebalo da dobije nacionalni trenažni centar, dokle se stiglo s realizacijom?

- Uz pomoć Vlade Srbije vrlo smo blizu izgradnje nacionalnog košarkaškog centra, koji bi trebalo da bude u blizini hale "Aleksandar Nikolić". Biće to spomenik svima koji su učestvovali u tome jednog dana. Trenažni centar sa četiri-pet terena, a biće otvoren i za klubove koji nemaju svoje hale. Umesto da nekome plaćaju sto nekih jedinica, neka plaćaju Savezu 50 kako bi se samo pokrili troškovi. Treba sve da nas je sramota što već nešto takvo ne postoji. Uključujući i mene.

foto: Starsport©

Neverovatno je koliko vas cene u Italiji, gde i dan-danas pišu knjige i snimaju dokumentarce o vama. Kako gledate na to da potpuno drugačiji tretman imate u našoj zemlji, čiji dres ste proslavili?

- To je priča za malo pametnije i iskusnije ljude nego što sam ja. Imam mišljenje o tome, ali bih ga zadržao za sebe. Nisam samo ja u pitanju.

Kada poredite rad u Partizanu i sada u Savezu, šta je napornije?

- U oba slučaja postoji pritisak, ali su različiti. Finansijski je mnogo lakše u Savezu, imate pomoć države i Olimpijskog komiteta, kao i poslovnih partnera koji vide da se dobro radi. Sastavili smo veoma ozbiljan pul. S te strane je lakše. U klubovima neke stvari mogu brže da se urade, dok u Savezu postoje procedure koje treba da se ispoštuju.

foto: Starsportphoto

Dosta se priča o tome kako će jedan klub iz ABA lige dobiti licencu Evrolige, mislite da je to ostvarljivo?

- Iz iskustva koje imam, a ono nije malo, nikada ne možete da bude sigurni u ono što kažu iz Evrolige. Ako je iko trebalo da dobije licencu, to je bio Partizan. Pa su je dali Prokomu, koji je naredne godine ugašen. Nisam siguran da Evroliga gaji veliku ljubav prema klubovima iz ovog regiona. Odnosno, gledam prvenstveno Srbiju, ne interesuje šta se dešava u drugim zemljama. Po svim parametrima dva kluba moraju da imaju A licencu. Po tradiciji, po igračima koji su napravili tu Evroligu, po ljudima koji su radili u FIBA, popularnosti sporta... To je minimum poštenja. Sad, da i će jedan klub imati licencu za Evroligu, drugi za Evrokup... Naravno, njih to ne interesuje, već pre svega profit.

Šta će biti ako naprave zatvoren sistem?

- Mislim da su uspeli da završe London i još jedan klub iz Francuske. Plan im je da se kroz Evrokup ulazi u Evroligu, što je u ovoj situaciji loše za naše klubove. Igranje finala Evrokupa zahteva ozbiljan budžet. Nije nimalo lako ljudima koji vode Zvezdu i Partizan.

Predrag Gajić / Kurir sport