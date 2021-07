NARAVNO DA JE I JOKIĆ KRIV ZA NEUSPEH: Vujošević BEZ DLAKE NA JEZIKU: Čovek ima obavezu prema zemlji u kojoj je rođen!

Prosalvljeni košarkaški stručnjak Duško Vujošević analizirao je aktuelnu situaciju u srpskoj košarci.

Vujošević je otvoreno govorio neuspehu reprezentacije Srbije, Nikoli Jokiću, selektoru Kokoškovu, ali i svom Partizanu i postavljanju Željka Obradovića na mesto trenera crno-belih.

Iskusni stručnjak smatra da su za neuspeh reprezentacije Srbije najodgovorniji igrači i da je odsustvo Jokića i Bogdanović koštalo naš tim.

"Najveći krivci su igrači, oni koji su se odazvali, i oni koji nisu. Naravno da je i Jokić kriv, ima jedna stara poslovica, čovek ima obavezu prema zemlji u kojoj je rođen. Tamo je napravio fantastičnu karijeru, koju niko nije očekivao i svaka mu čast na tome, ali uspeh obavezuje. Akoj je on posle toga što je napravio u Americi idol u ovoj zemlji, kako nije osetio obavezu da dođe sa motivom da povuče ostatak tima", rekao je u emisiji "Probudi se" Vujošević.

Vujošević je prokomentarisao i rad selektora Igora Kokoškova.

"Kokoškov ima jedno veliko teoretsko znanje. Znanje mora da se poklopi sa iskustvom i sa energijom. Jedan deo sposobnosti mora da bude da natera svoje igrače da to znanje primene. To mu je falilo na ovom turniru, ali ja smatram da on treba da ostane na tom mestu, da sa iskustvom koje je sad stekao popravi ovo u predstojećim takmičenjima. Vrlo je važna uloga selektora i on je čovek koji ima stručni kapacitet da to mesto pokriva, međutim, ova složena situacija zahteva celogodišnju aktivnost selektora. On ne može istovremeno da obavlja funkciju trenera u klubu i selektora. To su dva posla vrlo ozbiljna, prozori se poklapaju sa Evroligom. Meni smeta što obavlja dve funkcije, koje gotovo jedna drugu isključuju. Selektor bi tokom cele godine trebalo da bude u kontaktu sa igračima. On mora da bude maksimalno inforimsan, da gradi odnose sa njima, da ne zove one koji neće da dođu", kaže iskusni stručnjak.

Dule se ponovo vratio na "slučaj Jokić".

"Kada je u pitanju Jokić, koji se malo autistično ponaša, ne treba otići u neku preteranu kritiku, koja bi onemogućila dalju neku konekciju za sledeće akcije između Jokića i reprezentacije Srbije. Međutim, ne mogu da ga brane i štite oni koji imaju najveću obavezu da proizvedu jedan deo želje kod njega da nastupi za reprezentaciju. Naravno da i Savez ima jedan deo odgovornosti".

Vujošević smatra da prvi čovek KSS Predrag Danilović snosi deo odgovornosti za neuspeh, ali mu smeta što ga mnogi smatraju najodgovornijim za neuspeh.

"Ja znam da je Danilović čovek koji daje veliku autonomiju treneru. Greška je što ne postoji stručni savet, zbog podele odgovornosti. Rukovodioci KSS su zaslužni za uspek ženske reprezentacije. Naravno da je osnovna firma muška seniorska reprezentacija, ali ne može da se napravi reprezentacija ako nemamo klubove u kojima domaći igrači nemaju zapažene uloge. Gledam neke ljude koji hoće uspeh ženske reprezentacije da odvoje od predsednika saveza, a da celokupnu odgovornost za nedostatak jednog sistema svale na njega" kaže Vujošević za Novu, i stiče da je došao momenat za vrlo ozbiljnu analizu.

DULE O PARTIZANU Vujošević nije krio zadovoljstvo zbog postavljanja Željka Obradovića na mesto trenera crno-belih. "Partizanu nije mogla da se desi bolja stvar, jer je bio u jednoj "daun" situaciji. Ja se kao partizanovac radujem što je Željko Obradović, kao najveće trenersko ime, došao. Iznenadio me je taj njegov rizičan potez, da na svoje breme stavi težak teret, da rizikuje svoj rejting. Našao sam se s njim, često komuniciramo i vidim da ga ovaj novi početk podmladio, da je gladan rada, energije. Radi veoma ozbiljno na sastavljanju tima i napravili su odlične poteze. Ovaj Letonac je fenomenalan talenat. Dangubić, Trifunović, Zagorac uz ove koji dolaze neće biti isti igrači kao prošle godine. Osnovni uslov da dođe je bio da se obezbedi pristojan budžet za selekciju tima", kaže Dule i dodaje: "Ja stojim iza njega. Stvarno se radujem što je došao Obradović, a ne Filipovski ili neki novi Filipovski. Kao partizanovac i njegov prijatelj nadam se da će doći uspeh".

Kurir sport