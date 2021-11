OBRADOVIĆ HVALI GROBARE! Trener Duran mi je posle utakmice rekao da ovakvu atmosferu nije doživeo

Crno-belima je ovo treći trijumf, dok su Španci doživeli prvi poraz.

Utakmica je odigrana pred blizu 7.000 gledalaca u hali "Aleksandar Nikolić".

Partizan je uspeo da nadoknadi dvocifreni zaostatak i u poslednjoj četvrtini potpunim preokretom stigne do velike pobede.

Heroj pobede crno-belih svakako je Kevin Panter – odlični Amerikanac pogodio je iz veoma teške pozicije za dva poena na 4,2 sekunde do kraja i doneo Partizanu minimalno vođstvo dovoljno za trijumf.

Imao je Huventud priliku da dobije meč, ali je pas Giljema Vivesa za Tomića bio nedovoljno dobar. Huventud je pravio brz faul, a Avramović je promašio oba slobodna bacanja.

Trener Partizana Željko Obradović imao je posle meča razloga za zadovoljstvo:

“Bila je odlična utakmica. Igrali smo bez lakih pogodaka dobar deo utakmice, ali smo se borili do kraja. Jedan igrač je rešio utakmicu. Moram da kažem da je jako važno što smo odigrali ovakvu utakmicu, kako bismo shvatili i razumeli način na koji želimo da igramo“, počeo je Obradović.

Huventud je dosta problema pravio u igri iz pika i pogotovo čvrstom odbranom gde je potpuno “odsekao“ Partizanu asistencije – bilo ih je deset.

“Mi smo pripremali utakmicu najbolje što možemo. Gledali smo koje su vrline Huventuda i pokušali da ih sprečimo. Nije bio problem u odbrani, koliko u napadu. Mi smo tim koji igra agresivno u odbrani, a u pojedinim trenucima smo bili u konfuziji koju odbranu igramo. To je stvar mladosti i neiskustva u našem timu, ali insistiraćemo na tome i videćemo dokle će to da nas dovede. Igrali smo protiv velikog protivnika koji je igrao dobro celu utakmicu, ali su detalji odlučili“.

Finiš utakmice obeležila je serija Partizana 11:4.

“Strategija je bila ista sve vreme. Sve je u želji, kada želiš da se baciš za svaku loptu, sve je moguće. Vratili smo se apsolutno utakmicu. Istakao sam Pantera, ali ovo je potrebno istaći, iako nisam pobornik toga da ističem nekoga posebno. Ovo ipak moram, ali opet mi smo počeli da se vraćamo u život na početku četvrte deonice bez njega na parketu. Mnogim igračima je ovo prvo iskustvo u ovakvoj atmosferi, mnogima je jako interesantno sve to, ali moraju da shvate neke stvari, da nema koncentracije i da mora da se vodi računa. Ali razumem sve, oni su mladi ljudi. Trener Duran mi je posle utakmice rekao da ovakvu atmosferu nije doživeo“.

Panter se na kraju utakmice zatrčao u publiku da sa njima proslavi trijumf posle završnice u kojoj je bio apsolutni heroj! Sve velike šuteve je pogodio, a onda odigrao i ključnu odbranu u kojoj je presekao dodavanje za Anta Tomića na četiri sekunde pre kraja...

“Srećan sam kao trener što imam Pantera i Ledeja kao najiskusnije igrače, što su primer mladim igračima. Oni su očigledno osetili energiju, publiku, a mladi igrači su videli Pantera kojem je prijala ova energija. Kada sam pričao s njim i Ledejem, kada sam obavljao prve razgovore s njima pokušao sam da im objasnim ovu atmosferu. To je jedinstveno iskustvo, to nema nigde u Evropi. Oni znaju šta je Partizan, ali ovu atmosferu neće naći nigde drugo u Evropi“.

Trener Huventuda Karles Duran čestitao je Partizanu na velikoj pobedi, ali smatra da je Huventud bio bolji preko 30 minuta...

“Čestitam Partizanu na odličnoj utakmici, Panter je pogodio dva važna šuta iako smo mi bili bolji sve do poslednje četvrtine. Igrali smo protiv jako dobrog tima. Ako me pitate zašto sam s osmehom na licu posle utakmice, ne znam šta da vam kažem. Bili smo dobri, igrali dobro, ali onda smo izgubili u tesnoj završnici... To je to. Partizan igra agresivnu košarku, ovo je nivo Evrolige“, poručio je Duran. Kurir sport