OBRADOVIĆ POSLE TRIJUMFA NAD HAMBURGOM: Uvek u svakoj utakmici ima dobrih i ima loših stvari

Trener Partizana Željko Obradović nije krio zadovoljstvo posle ubedljivog trijumfa nad Hamburgom u desetom kolu Evrokupa.

Obradović je posebno istakao startnu petorku i energiju koju su njegovi igrači dobili sa tribina.

-Utakmica traje 40 minuta i treba da se igra ozbiljno. Probali smo da igramo ozbiljno iako smo mi smo izgubili poslednju četvrtinu. Uvek mora da postoji želja da se igra od prvog do zadnjeg minuta, to su osnovne stvari. Svaki igrač mora da koristi svoje minute na terenu. Mogu da budem zadovoljan kada se pogleda minutaža da niko nije imao više od 23 minuta, možda jedino Zek. Važan je taj segment da smo vodili računa o zamoru igrača jer igramo već za dva dana. Ovi koji su počeli utakmicu su igrali izvanredno, igrači sa klupe su probali da daju maksimum. Uvek u svakoj utakmici ima dobrih i ima loših stvari - rekao je Obradović.

Strateg crno-belih je istakao značaj publike.

-Zahvalio bih se navijačima na fantastičnoj atmosferi. U ovim veoma teškim vremenima, sa ovolikim brojem zaraženih, da dođu i pomognu timu to je zaista fascinantno. Voleo bih da je ovo normalno vreme i da ih pozovem da dođu u četvrtak, ali ne mogu to da radim jer želim svima pre svega dobro zdravlje. Ko god je zdrav i ko može da dođe neka dođe da podrži ove igrače. Ovi igrači to zaslužuju. Fenomenalno navijanje koje kod igrača daje dodatnu motivaciju.

Partizan za manje od 48 sati igra narednu utakmicu, i to protiv Mege u ABA ligi. Ni na tom meču neće biti Zagorca, koji tog dana ima testiranje, kao ni Dangubića koji je odradio tek jedan trening posle preležane korone.

Kurir sport