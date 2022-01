MEGA DOČEKUJE BORAC Jovanović: Nadam se pravom pristupu od prvog do poslednjeg minuta

Trener košarkaša Mege Vladimir Jovanović rekao je pred utakmicu protiv Borca, da se nada pravom pristupu svojih igrača od prvog do poslednjem minuta.

"Utakmica sa Borcem nam dolazi jako brzo posle veoma zahtevne i iscrpljujuće utakmice protiv Partizana koja nas je iscrpela ne samo fizički, već i na mentalnom, odnosno motivacionom nivou", rekao je Jovanović, prenosi klub.

"Imamo dva dana između tih utakmica i iskreno se nadam da će moji mladi igrači imati pravi pristup utakmici protiv Borca koji ima kvalitet i gaji napadački stil košarke, gde praktično svi igrači imaju šut za tri poena", dodao je on.

Posle pobede nad Partizanom ranije ove nedelje, košarkaši Mege dočekuju sutra čačanski Borac, u utakmici 17. kola ABA lige.

"Borac igra dosta brzo sa već pomenutim brojem šuteve za tri poena, što će biti naš osnovni zadatak, da zaustavimo njihov način igre", rekao je Jovanović.

"Bez obzira na okolnosti i posebno kratke pauze od prethodne utakmice, ja se nadam pravom pristupu od prvog do poslednjeg minuta jer to je više nego potrebno da bi se odigrala dobra utakmica protiv Borca", zaključio je on.

Mega trenutno ima po sedam pobeda i poraza u ABA ligi, dok Borac ima skor 4/10.

Kapiten Mege Luka Cerovina je naveo da se nada da će njegova ekipa energiju sa utakmice protiv Partizana preneti i na sutrašnji meč.

"Sigurno je da smo u odličnom raspolozenju posle velike pobede nad Partizanom, ali ne smemo nijednog trenutka da se opustimo", rekao je Cerovina.

"Nadam se da ćemo energiju sa te utakmice preneti i u nedelju i da ćemo uz potrebnu koncentraciju i angažovanost na obe strane terena, uspeti da dodjemo do trijumfa koji bi nam puno značio u nastavku takmičenja", dodao je on.

Utakmica Mega - Borac igra se sutra od 12.00 u Hali "Mega Factory", uz ograničeno prisustvo publike.

