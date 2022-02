U FLAŠU OD 5 LITARA NE MOŽE DA STANE 30! Nebojša Čović objasnio zašto Zvezda nije angažovala centra!

Prvi čovek Crvene zvezde Nebojša Čović analizirao je dosadašnji učinak crveno-belih u Evroligi i regionalnom takmičenju.

Čović je najpre izneo očekivanja pred večerašnji duel sa Monakom u Evroligi.

"Očekujemo da pobedimo. Na svakoj utakmici idemo na pobedu, pogotovo što Zvezda nije daleko na tabeli, mi smo trenutno 14. na tabeli, ali nismo daleko od osmog (tri pobede prim. aut.). To malo je obično mnogo... Ne možete u flašu od 5 litara da sipate 30 miliona litara. Pričam naravno o našem budžetu koji je manji od drugih. Na primer, sa Olimpijakosom smo uspeli, ali sa nekim drugima nismo", rekao je Čović u Jutarnjem programu na RTS.

"Večeras je Monako, ništa se neće desiti i ako izgubimo, sutra će sijati Sunce ili padati kiša. Znam da mnogi komentarišu da ako je Čoviću cilj samo osvajanje ABA lige - da to nije to. Svi koji to kažu, moraju da znaju da mi imamo ograničena finansijska sredstva. Kad bi bilo drugačije... Da to bude 10-15 miliona evra i da to nije po sistemu 'puštaj kišu'. Imaš ili nemaš. Mi imamo savršenu organizaciju, ali možda smo pogrešni ljudi" dodaje prvi čovek Zvezde.

Navijači kluba sa Malog Kalemegdana su nestrpljivo očekivali pojačanje na poziciji centra, ali novi igrač nije stigao, već je klub produžio saradnju sa Cirbesom do kraja sezone.

"Nije tačno da centar u Zvezdu nije došao jer nismo imali pare, nego ga nije izabrao stručni štab jer je bio mali izbor na tržištu", kazao je Čović i potom dodao da od ekipe očekuje da osvoji sve tri titule na regionalnoj i domaćoj sceni, dok za Evroligu važi pravilo dokle stignemo", poručio je Čović.

