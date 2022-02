PEŠIĆ POSLE POBEDE SRBIJE: Bravo mom timu, srećan sam!

Selektor Srbije Svetisalv Pešić izneo je svoje utiske posle meča.

"Želim da kažem bravo mom timu, odigrali su odličnu utakmicu. Počeli smo bez agresivnosti, ali iz minuta u minut smo popravili odbranu, posebno protiv njihova tri najbolja igrača. U prvih 20 minuta imali smo problema sa ofanzivnim skokom i kontrolom skoka generalno, a u drugom su imali samo četiri ofanzivna skoka, dok smo mi imali 15. Odličnu odbranu smo odigrali u drugom poluvremenu, sa velikom energijom. Izborili smo 19 izgubljenih lopti protivnika. Ovo je za mene dobar rezultat i srećan sam. Ne samo što smo pobedili, već i kako smo pobedili", rekao je Pešić.

Potom je detaljnije objasnio celu situaciju.

"Ušli smo u ovu rundu sa dosta problema, dosta povreda, bolesti, nemamo mogućnosti da pravimo neke velike igre. Ali, ono što možemo je da damo entuzijazam koji karakteriše našu ekipu. Ono što nas i mene čini srećnim to je da je Marko Jagodić Kuridža odigrao odlično ove utakmice i zaslužio je da mu se da čast, da bude kapiten", rekao je Pešić i nastavio:

foto: Starsport

"Videlo se kako je on odigrao da je zaslužio, odigrao je i timski i indivudalno odlično, isključio im je najboljeg igrača, jednog od najboljih u španskoj ligi. Svi ga znamo kakav je igrač. Timskom odbranom i zahvaljujući Marku smo ga zaustavili na samo četiri poena u drugom poluvremenu. Zatvorili smo im i dobre bekove, to nije lako braniti, to košta puno umora da se čuvaju bekovi koji imaju vrhunsku tehniku sa loptom, a ja sam tražio da se oni pritisnu. Moji igrači su dali maksimum u odbrani i to košta snage, pa se možda u napadu to vrati, ali oni su ispunili svoje i u napadu. Bili su izuzetno motivisani", objasnio je selektor.

Kurir sport