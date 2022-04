ALO ČOVEČE, ŠTA PRIČAŠ TI?! Zavidni Amerikanac ne može da prihvati da je Srbin najbolji: Gomila LAŽI I GLUPOSTI u izjavi Durenta!

Proslavljeni američki košarkaš Kevin Durent ne može da prihvati činjenicu da je srpski košarkaš Nikola Jokić drugu godinu zaredom ubedljivo najbolji igrač u ligi.

Nikola igra sezonu iz snova, pomera granice i beleži brojke koje nisu viđene u ovom sportu, pa bi moralo pravo čudo da prestižna MVP titula ne završi u njegovim rukama.

To izuzetno teško pada njegovim najvećim rivalima Džoelu Embidu i Janisu Adetokumbu i kolegama koje navijaju za njih.

Jedan od mnogih koji su poslednjih dana izneli mišljenje o tome ko najviše zaslužuje MVP priznanje je košarkaš Bruklina Kevin Durent, koji je razočaran što titula neće otići u ruke centra Filadelfije Džoela Embida.

U izjavi u kojoj je izneo gomilu neistina i glupsti, Durent je pokušao da objasni zašto je njegov favorit bolji od Jokića.

Prva u nizu budalaština koje je rekao je ta da američki mediji više vole Jokića od Embida.

"Mnoge igrače kontroliše priča o njima – nekada su sami košarkaši za to zaslužni, a nekad im mediji nametnu ugao iz kojeg ih javnost gleda. U Žoelovom slučaju, ljudi jednostavno više vole Nikolu Jokića i Janisa Adetokumba. To je to, prosto. Verovatno je to zbog njegove ličnosti, njegove priče. Moje mišljenje je da vaša ličnost ili vaša prošlost ne treba da utiču na to da li ćete biti MVP, već samo ono šta uradite na parketu. Ali ponekad je tako, jednostavno nije fer", rekao je Durent.

U ovo je zaista teško poverovati jer znamo da Jokić nije medijski zanimljiv, ne koristi društvene mreže i njegov marketinški potencijal je zanemarljiv.

Durent se nije tu zaustavio, usledila je nova gnusna laž. Naime, košarkaš Bruklina tvrdi da su brojke na Embidovoj strani i da bi one trebalo da budu presudne, a onda ponosno ističe kako je Kamerunac imao najviše dabl-dablova u sezoni?! Jeste, ali u ekipi Filadelfije.

"On je najbolji strelac lige, ima najviše dabl-dablova, njegov tim je pobedio na 50 utakmica – ima sjajnu godinu. Međutim, ove sezone biste mogli da zažmurite i koga god da izvučete od najboljih šest ili sedam igrača da bude MVP, ne biste izabrali lošeg kandidata. Liga je zaista ispunjena talentovanim igračima, a ja bih izabrao Embida kada bih bio primoran da se odlučim za jednog", kaže američki košarkaš.

Gospodin Durent očito nije dobro pogledao statistiku. Nikola Jokić je prvi na listi po broju dabl i tripl-dablova, a od njegovog favorita Embida ima čak 20 dabl-dablova više!

foto: Džoel Embid

Kurir sport