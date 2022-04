UŽIVO, VIDEO, POLUVREME: PARTIZAN- BURSA (38:37), potpuna LUDNICA u Areni, velika bitka na parketu! Turci pariraju crno-belima

TOK MEČA:

Druga četvrtina:

20. minut - Mur pogađa važnu trojku 38:37, za vođstvo crno-belih na poluvremenu.

18. minut - Krenuo je šut, Ledej pogađa za tri 35:34

17. minut -Trojka raspoloženog Avramovića, uzvraća Holand uz faul 32:32

16. minut - Holand pogađa za tri, uzvraća Avramović 29:27

15. minut - Trifunović pogađa daleku trojku 27:24, euforija u Areni.

14. minuta - Nakon serije grešaka crno- belih Bursa stiže do izjednačenja 24:24

12. minut - Vukčević postiže prve poene u drugoj četvrtini, a posle i Madar nakon kontre 24:20

Prva četvrtina:

10. minut - Pogađa Avramović uz faul 20:20

9. minut - Trojka Nidama, uzvraća Madar za dva, pa opet Nidam za tri 17:20

8. minut - Avramović prekida loše minute Partizana 15:14

- Partizan se muči u fazi napada, Bursa je dobro ušla u meč

- Utakmici prisustvuje i Aleksej Pokuševski u prisustvu predsednika Partizana Ostoje Mijailovića

5. minut - Zakucavanje Balše Koprivice nakon ofanzivnog skoka,Partizan ih ima već pet. Potom Mur za tri poena 13:11

4. minut - Pogađa Zek Ledej iz reketa 6:6

3. minut - Bitim raspoložen kod gostiju, postigao je već dve trojke. U međuvremenu pogađa Dalas Mur 4:6

1. minut - Balaša Koprivica postiže prve poene na meču 2:0

1. minut - Utakmica je počela

01:12 Predstavljanje igrača Partizana

- Fantastična koreografija navijača Partizana i poruka

"Pre 30 godina u vihoru rata van svoga doma svima iz inata"

- Trener Partizana Željko Obradović pozdravljen ovacijama Grobarima

00:58 Ulazak Žoca u Arenu

- Pre početka meča Grobari horski pevaju himnu Partizana

- U Areni bukvalno usijanje

00:16 Usijanje u Areni

- Potpuno ludilo ispred hale, velika podrška Partizanu

00:21 Ludnica ispred Arene

00:13 Gužva ispred Arene

- Veliki redovi ispred Arene

- Partizan će imati ogromnu podršku navijača na ovom meču.

- Senzacija u Badaloni, ispao je Huventud koji je bio prvi u Partizanovoj grupi. Istovremeno i upozorenje crno-belima koliko je nezgodan sistem takmičenja

- Ukoliko eliminišu Bursu u Arenu stiže Cedevita Olimpija.

- Trener Burse i bivši trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević nahvalio je Partizan i Željka Obradovića.

U Evrokupu je specifičan sistem takmičenja, od osmina igra se samo jedna utakmica i toga je svestan i Željko Obradović trener crno-belih

"Ono što je bitno je da se bude koncentrisan na to da se igra jedna utakmica. Praktično eliminacija. Sistem takmičenja je napravljen još letos tako da smo svesni da je ovo najvažniji deo sezone", rekao je Obradović, u najavi meča

Obradović je dodao da je turski klub u seriji dobrih rezultata, i da ekipu sa klupe odlično vodi mladi srpski trener Dušan Alimpijević.

"On je stabilizovao tu ekipu i to se vidi. Ovom prilikom želim i da se zahvalim navijačima Partizana na svemu što su uradili do sada tokom sezone, na toj podršci koja je neverovatna i samo neka tako nastave", rekao je on.

Utakmica se igra u beogradskoj Areni sa početkom u 20.30h

