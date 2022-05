HOĆE LI KEVIN DURENT DOĆI U BEOGRAD: Srbija i Arena čekaju NBA asa na fajnal-foru EVROLIGE!

Amerikanac bi mogao da bude specijalni gost glavnog grada od 19. do 21. maja

Kevin Durent, jedan od najboljih košarkaša današnjice u NBA ligi uživa u Evropi gledajući završne mečeve Evrolige. Ostaje otvoreno pitanje hoće li popularni Kej Di doći na fajnal-for koji će biti igran u Beogradu od 19. do 21. maja u Areni.

foto: Profimedia

Amerikanac trenutno boravi u Evropi, a nedavno je gledao utakmicu četvrtfinala Evrolige između Monaka i Olimpijakosa. Tu je pružio podršku svom bivšem timskom kolegi iz Bruklina Majku Džejmsu, košarkašu Monaka.

Zanimljivo, pre tri godine Kevin Durent gostovao je u šou programu nekadašnjeg košarkaša Serža Ibake "How Hungry Are You?" i otkrio da bi karijeru voleo da završi u Barseloni.

- Zaista želim da igram u inostranstvu svoju poslednju sezonu. U Barseloni. Ja bih voleo, jednog dana. To je druga najbolja liga na svetu. Utakmice Evrolige deluju zabavno. Ne znam tačno da li ću to uraditi, ali sedim na kauču i sanjam o tome. Bilo bi super da to doživim - rekao je Kevin Durent (33).

foto: EPA

Američki as došao je u Evropu neplanirano, pošto je njegov Bruklin poražen na startu plej-ofa NBA lige od Bostona. Prema rečima Kevina Durenta, Bruklin u sledećoj sezoni ima velike ambicije, a on tvrdi ako on, Kajri Irving i Ben Simons odigraju najbolje što mogu, ekipa može da se nada borbi za NBA prsten.

foto: EPA

Kevin Durent studirao je na univerzitetu Teksas. Igra na poziciji krila, visok je 206 centimetara. Na draftu 2007. godine odabrali su ga Sijetl Supersoniksi kao 2. pika. Potom je igrao za Oklahomu i Golden stejt, sa kojima je bio dva puta NBA šampion, 2017. i 2018. godine. Od 2019. godine nosi dres Bruklin Netsa. Durent nosi dres sa brojem 35 u čast trenera iz detinjstva Čarlsa Krega, koji je ubijen kada je imao 35 godina.

Kurir sport