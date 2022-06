UPRAVE ZVEZDE I PARTIZANA SU GLAVNI KRIVCI ZA SKANDAL! Stručnjaci: Prave alibije godinama za mogući neuspeh NAVIJAČI SU PREVARENI

To su pokazale prethodne utakmice finala regionalne ABA lige. Najveći haos je izbio sinoć kada je zbog nereda derbi prekinut 57 sekundo pre kraja.

Utakamicu je pratilo vulgarno skandiranje Partizanovih navijača, a slično su radili i navijači Crvene Zvezde na prethodnoj utakmici. Atmosfera je bila toliko napeta da su topovski udari, petarde i verbalna agresija u jednom trenutku prerasli u fizičke napade - gađanje igrača i sudija čvrstim predmetima, od flaša, novčića, upaljača i punjača.

Utakmica je prekinuta kada je trener Crvene zvezde Dejan Radonjić pogođen mobilnim telefonom sa tribina u glavu. Meč je nastavljen nakon što je ispražnjen deo tribina, a Partizan odneo pobedu sa 70:67. Ipak, crveno-beli vode sa 2:1 u seriji koja se igra do tri pobede.

Novinar Dejan Anđus smatra da je trebalo da dođe do prekida utakmice i kazne domaćina, jer je gađanje trenera u glavu ozbiljan prekršaj.

- Zvezdini navijači su vršili pritisak tokom prve dve utakmice nema nikakve sumnje. Međutim neki elementi se nisu desili dok je Zvezda bila domaćin prve dve utakmice. To je višeslojno, ima onoga što je politički, ali i onoga što je konkretno. To konkretno je što je bar dva puta moglo da dođe do prekida utakmice i 20 prema 0 za Crvenu Zvezdu. Dakle pogoditi trenera u glavu je na nekim terenima prekid utakmice i domaćin je tu kažnjen - istakao je Anđus.

Miloš Bjelinić, urednik sportske rubirke dnevnog lista Kurir, dotakao se incidenta koji traje već godinama, da navijači Crvene Zvezde vređaju legendu srpske košarke i navodi da to zaslužuje veliku osudu.

- Ovo što se desilo na trećoj utakmici zaslužuje najgoru moguću osudu, ali i navijači Crvene Zvezde su pravili velike skandale na drugoj utakmici. Besumučno vređanje Željka Obradovića koje već traje mesecima od kada se vratio u srpsku košarku zaslužuje najveću moguću osudu. Postalo je normalno "Željko Turčine", meni to nije normalno. To je najveći mogući skandal čoveku koji je toliko doneo srpskoj košarci da se tako vređa - rekao je Bjelinić

Potom se osvrnuo i na sam incident u trećoj utakmici šampionata gde je naveo da navijači nisu krivi, već uprava koja im godinama pravi pogrešno mišljenje.

- Za ove incidente su mi navijači najmanje krivi. Za incident na trećem meču je kriva uprava Partizana i za prva dva meča uprava Crvene Zvezde. Oni su isključivi krivci jer su oni svojim saopštenjima, izjavama u javnosti i raznoraznim osobama koje kreiraju mržnju prema drugom klubu su dovele do ovog svega. Navijači su samo nahuškani da je teorija zavere, da će sudija da ih pokrade i da drugi klub dobija državnu pomoć dok oni ne. Sve su to farse koje čelnici kluba prave alibije za eventualni neuspeh. Jedan i drugi tim dobija ogromne pare od države - rekao je Bjelinić.

