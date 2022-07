ČOVIĆ BRUTALNO UDARIO NA PARTIZAN: Kad je "institucija" prva sve je regularno, ponizili su državu koja im daje PARE!

Najpre je još jednom analizirao finale ABA lige i skanadalozna dešavanja na tribinama

"Meni je svaka titula draga. Iza nas su dve jako teške sezone, u kojima smo uzeli 3+3 titule, svi zajedno. I vrlo sam zahvalan tu i stručnom šabu, i igračima na svemu što smo izdržali. Mi smo stvarno bili jedan sjajan tim, uključujući i stručni štab, i igrače, i menadžment. Imali smo izuzetno dobru atmoferu i hemiju, i to je dalo ovakve rezultate. Sad što se tiče ovih drugih koji su napravili priču oko rusvaja i ostalih stvari, samo malo da se vratimo unazad. Sećate li se vi kad su onomad prebili bejzbol palicama tada sekretara saveza Radeta Petrovića? Pa koliko beše AT ulja po kolima sudija? Pa kako ono beše u Vršcu zaključavanje sudija po svlačionicama i tamburanja. Pa se onda sudija predomisli i kaže da to ipak nije bilo pa napreduje na sudijskoj listi. Pa jel se sećate Pionira kad je ona raketa poletela i ubila čoveka? Pa jel se sećate Pionira kad su pale tribine? Ta priča oko ambijenta, koju pojedinici "žvalave" oko Zvezde i nemira i ostalih stvari", podsetio je Čović i nastavio:

"Nažalost, mi imamo takav ambijent. Neću da podsećam na vređanje čelnika države, neću da podsećam na vređenje mene i moje porodice, sve to znate... Tako da moramo svi zajedno da se borimo da tpo prestane. Mislim da država ima najviše u svojim rukama, najviše potenicijala da se to sredi, pa onda mi i zvaničnici lige. Nema tu nikakvog, to su glupe kazne da vam kažem, za bilo koga, i za nas , i za Partizan i Budućnost. To je glupo, potpuno glupo i iživljavanje i pitanje je da li će iko ikada da plati takve kazne. Iz prostog razloga štov vi to možete da sprečite time što će te u propozocijama napisti: prva opomena, druga opomena, ponavlja se treći put, zvaničnici skidaju pištaljke i izlaze sa terena. Utakmica će se nastavtiti kada to bude bilo prazno. Ali ne pomoću trika da vi ne prekidate utakmicu, pa je prekinete 57 sekundi pre kraja kad upadne trojka. To je trik. A do tada ste 50 puta mogli da prekinete utakmicu zbog četiri topovska udara i da ne nabrajam dalje.", rekao je prvi čovek crveno-belih za " Sportal" i dodao:

foto: Starsport

"A nesreća je što sudije nemaju nikakvu odgovornost za provociranje. Izlazite sa terena i vrckate, izazivate publiku. I onda naravno neko poželi da vas pipne ili da vas gađa zato što vrckate, a vi onda tražite da se prekine. Vrlo je prosto za sve, mi posle 5-6-10 kola imamo mir, apsolutni mir. Ili ćemo upasti u zamku da kad god je Crvena zvezda prva ili neko drugi, to je nerehgularno, to je slabo takmičenje. Ali zato kad su ovi prvi, ovi što misle da su institucija, onda je sve to regularno. Ma nemojte?! Pazi majku mu!"

foto: Kurir televizija

Osvrnuo se na istupanje Partizana iz KLS i nekarakterističan završetak lige.

"A to se zove nekarakterističan? Da vi ponizite domaću nacionalnu ligu, da ponizite državu koja daje pare... To se zove nekarakteristično. Odlično. I da za to ništa ne odgovarate, nego da plaćate milion i osamsto hiljada. Znate šta kažu pravila? Ajde da vidimo šta će doneti kao odluku KLS, a šta KSS. Ako se to ne donese svi drugi klubovi imaju isto pravo da se tako ponašaju. A vi dalje zaključujte šta će se događati".

Za kraj Čović je poentirao o odnosu sa ljudima iz Partizana.

"Imam odnos onakav kakav zaslužuju. Kakav bi vi imali odnos da vam neko radi ono što rade, da prozivaju suprugu, sina, koji tamo po portalima plaćaju razne idite da vas pljuju", zaključio je Čović

Kurir sport