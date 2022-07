ČOVIĆ ODGOVORIO NA PROBLEMATIČNA PITANJA: Zašto je otišao Radonjić? Slučaj Laso i LICEMERI koji su oterali Alimpijevića!

Pitanje koje muči sve pristalice crveno-belih je zašto Dejan Radonjić nije produžio ugovor sa klubom.

- To nije pitanje za mene, to je pitanje za njega, ali, sve što počne, mora i da se završi. Njemu je 30. juna istekao ugovor, nismo hteli da dozvolimo razvlačenja vremenska, da uđemo duboko u jul kao onomad. Znam da je bilo puno uzbuđenja i dušebrižnika koji su govorili o našem saopštenju, a mi smo samo obavestili javnost da ugovor ističe 30. juna.

Čović demantuje da je nešto puklo na relaciji sa trofejnim stručnjakom.

"Nigde nije puklo. Apsolutno ništa nije puklo, svako ima pravo da promeni mišljenje posle dve ili tri nedelje. A izgleda da je ova vaša stolica takva da menja mišljenje. Voleo bih da ste u pravu, možda vi tako ne mislite, ali da ima afera, pucanja, razbijanja. Nema ničega, normalno je to, ali žao mi je što ne mogu da dam neku ružnu reč, jer u Srbiji je samo ružna vest vest. Zapravo, pitanje je šta je zapravo vest, a šta propaganda", rekao je prvi čovek Zvezde za "Sportal"

Pojavile su informacije da su sporni bili zahtevi Radonjića, pojavile su se priče da je želeo promenu medicinske ekipe, promenu u letovima?

"Nije bilo priča oko nezadovoljstva putovanjima, 80 posto su čarteri, pođite od toga da je vrednost jednog čartera 50.000 evra. Pa izračunajte koliko je to, a mi smo se u koroni i postkoroni potrudili da sve pokrijemo. Jednom smo samo išli za Atinu preko Ciriha. A nikom neće pasti ne znam šta sa glave. Pojedinci su se navikli na komfor, ušuškali su se kao da su rasli u avionima. A to baš nije tako. To je jedan portal ružno iskoristio, a iskoristio je i nešto o čemu se nije pričalo, a to je medicinski tim. Znate, morate da budete visoko nemoralan čovek da napadate doktore u Crvenoj zvezdi. Ti doktori su poginuli da urade svoj posao ne samo u aspektu borbe protiv povreda, već i u pandemiji, kada ispadne ceo tim, kada treba da napravite mere. Ne bih to više komentarisao, ne treba se baviti neljudima. Da li ćete koristiti termine "pucanje, raspadanje"... Mržnja i destrukcija ništa dobro ne donosi".

Pominjala su se zvučna imena poput Pabla Lasa, a na kraju je veliku buru podigao je demant Španca.

"Ko je licitirao mediji? Da li je to Laso rekao? Da to ostavimo za neki drugi put. Nadam se da vam je jasno da sam čovek koji profesionalno obavlja svoj posao. I da je jasno da se ne treba zaletati i izmišljati priče, tu se u grupi mrzitelja posebno jedan čovek ističe. Čuo sam da u medicini postoji nova bolest "opterećenost Čovićem". Tako da... Šta da im radim, nisam od onih koji se bave farmacijom, vakcinama za tu bolest. Što se tiče kontakata, bilo je puno kontakata sa trenerima. Kada bude došlo vreme, dokumentovaćemo sve stvari. "

Čović je pomenuo i bivšeg trenera Dušana Alimpijevića

"Posle razgovora i analiza došli smo do gospodina Vlade Jovanovića, bio je dosta dugo u sistemu Zvezde i FMP-u. Bilo je dosta pitanja zašto nije tu Dušan Alimpijević. Pitam se da li smo toliko licemerni, pokvareni, da zaboravimo šta smo tom mladom treneru uradili kad je bio u Zvezdi, kad je nesrećno izgubio onu utakmicu u Podgorici pod ogromnim pritiskom Montenigera. Kad je Feldin promašio trojku i kad je Lesor mogao trepavicom da zakuca... Pravio je neke felševe. Imate jednog, pa drugog trenera, ne mogu da nose ista odela, možda se pogodi veličina. Ne nose ni iste cipele. Ako hoćemo da pravimo trenere, moramo da mlade ljude trpimo.", zaključio je Čović

