SRBIJA ĆE OSTATI ZEMLJA KOŠARKE: Bronzani Orlići zablistali, trener Dinamika ponosan na svoje pulene!

Mladi košarkaši Srbije, momci do 18 godina u nedelju su posle velike borbe, pobedili Sloveniju rezultatom 70:67 i tako stigli do bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Turskoj.

Sjajni mladi košarkaši pokazali su spretnost, koncentraciju, snagu u najvažnijim momentima, a među njima bilo je i mnogih koji su u reprezentaciju došli "iz ruku" Milana Josića, košarkaškog trenera KK Dinamik.

On nije krio zadovoljstvo zbog ovakvog raspleta.

"Pre svega čestitam svim igračima, stručnom štabu i našem savezu osvojenu bronzanu medalju i plasman na svetsko prvenstvo sledeće godine. Veliki uspeh, naši momci su ostavili iza sebe takve ekipe kao što su Litvanija i Francuska i druge. Naravno da smo svi u klubu ponosni na naše igrače u reprezentaciji, ali i na doprinos tim menadžera i doktora reprezentacije, koji su takođe deo sistema košarkaškog kluba Dinamik",rekao je Josić za Pink.rs

Trener Dinamika je objasnio u čemu je specifičnost rada sa sportistima tinedžerskog uzrasta.

"U tom najosetljivijem periodu za svakog dečaka uvek sam polazio od toga da je moj zadatak prvenstveno da budem njihov prijatelj i da od njih napravim kvalitetne ljude. Košarka je strast i ljubav koju prepoznaš u očima deteta ili ne. Košarka ne može da se nauči ako je ne zavoliš, ako ne sanjaš sebe u tom letu ka košu. Specifično za rad sa decom je to što su ona bezrezervna, prepuna očekivanja, želja i snova i tu nikada ne smete da zaboravite da ono što radite sa njima nije samo oblikovanje njih kao košarkaša, već i njih kao ljudi. Ne mogu svi da budu vrhunski košarkaši, ali uvek verujem da, bez obzira na to, svako ko je jednom bio u košarci treba da ostane onaj koji je voli. Ponosan sam na svaki uspeh i pobedu, ali to uvek pripada deci, ja sam tu za njih da uvek imaju nekog da podele poraz, ne odustanu i krenu dalje, jer tako uče život".

Josić je prezadovoljan što je interesovanje dece za košarku i dalje veliko u Srbiji.

"Srbija je zemlja košarke i deca kod nas žive za to da budu poput naših košarkaških legendi, i to se ne menja. Izazovi danas su ozbiljni i mnogobrojni, i zadatak svih nas koji smo u sportu, ne samo u košarci, je da ih motivišemo da budu deo sporta i izaberu sport umesto svega lošeg što im je tako primamljivo, ali i nikada dostupnije. Dinamik je klub gde imate osećaj da ste deo porodice, gde imate osećaj da pripadate, a to je nekada i važnije od svakog uspeha. Po prirodi nikada nisam apsolutno zadovoljan, jer uvek verujem da još više dece i može i treba da bude deo košarke", zaključio je Josić

Kurir sport / Pink.rs