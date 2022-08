BRAVO KLINCI! SRBIJA OSVOJILA BRONZU NA EVROPSKOM PRVENSTVU: U meču za treće mesto Orlići posle drame srušili Sloveniju (VIDEO)

Juniorska reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Izmiru!

Tim koji vodi trener Vladimir Đokić u borbi za medalju bio je bolji od Slovenije sa 70:67. I to posle velike borbe, nešto lošijeg početka, ali zahvaljujući odličnoj igri u drugom poluvremenu.

Slovenci su nešto bolje počeli. Polovinom drugog perioda otišli i na 10 razlike – 29:19. Međutim, to nije obeshrabrilo naše momke koji su povezali redove, potom poenima Ćurčića na minut i 45 sekundi pre kraja prvog poluvremena prišli na 33:32. Nekoliko prilika da sasvim okrenu rezutlat, naši momci nisu iskoristili. Srećom, dobro su se branili, pa je Slovenija do velikog odmora prednost uvećala samo za jedan poen.

Po povratku sa velikog odmora naš tim je nastavio u tom dobrom ritmu, uskoro je sasvim okrenuo rezultat, da bi trojkom Milijaševića, krajem 26. minuta pobegao i na sedam razlike – 47:40.

Međutim, Slovenija je imala odgovor u vidu serije 9:2 za poravnanje – 49:49 i nastavak drame. Iako su je protivnik bolje završio treći period, naši momci su bolje otvorili poslednji – serijom 10:2 još jednom okrenuli rezultat i poveli 62:56. Ni to nije bio kraj. Slovenija se još jednom vratila, prišla na 66:67, pred poslednjih 50 sekundi. Đoković (dva puta) i Ćurčić su do kraja bili polovični sa linije penala, ali to je bilo dovoljno da se odbije taj nalet rivala, na kraju slavi i velika pobeda.

Podsećamo, samim dolaskom do polufinala naši juniori su izborili plasman na Svetsko prvenstvo igrača do 19 godina koje će se igrati sledećeg leta.

Đorđe Ćurčić je sa 21 poenom (šest trojki iz 15 pokušaja) predvodio sve strelcne, Lazar Đoković je brojao do 19, uz 9 skokova, Ilija Milijašević stao na 11 poena.

Kurir sport