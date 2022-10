PARTIZAN PROMOVISAO NOVE DRESOVA I SPONZORA Mijailović: Važna sezona za nas, naša očekivanja su najveća moguća

Košarkšaški klib Partizan predstavio je novog sponzora, kao nove dresove u kojima će prvi tim nastupati tokom sezone 2022/23.

Svečanom činu potpisivanja prisustvovali su ispred KK Partizan predsednik kluba Ostoja Mijailović i generalni direktor kompanije Mozzart Slobodan Prodanović.

“Posle Čačanina na klupi i fotelji imate još jednog partnera iz Čačka i to naslovnog Ovo je nastavak saradnje sa Partizanom, i naslovno sponzorstvo je vrhunac u podržavanju jednog sportskog kolektiva. Očekujemo vrhunske rezultate i radujemo se novim uspesima” istakao je Slobodan Prodanović, generalni direktor kompanije Mozzart.

Ovo je samo nastavak uspešne saradnje koja je protkana zapaženim rezultatima najtrofejnijeg domaćeg kluba, koji na svom čelu ima i najtrofejnijeg trenera u istoriji Evrolige.

„Zahvaljujem se kompaniji Mozzart koja je društveno odgovorna od trenutka svog postojanja I koja je dosta uložila u srpski sport. Želim da im se zahvalim što su prepoznali da je KK Partizan dobar brend za ulaganje. Ovo je najveći pojedinačni ugovor koji je ikada potpisan i radujemo se daljoj zajedničkoj saradnji” istakao je predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović.

foto: KK Partizan, Mozzart

Usledila su pitanja novinara, a jedno se odnosilo na tim crno-belih, kao i na očekivanja u novoj sezoni.

"Želim puno sreće ekipi, važna sezona za nas, naša očekivanja su najveća moguća u skladu sa crno-belom javnosti. Mi smo uvek davali sve od sebe da ostvarimo najveci cilj, videli ste da je Kari okupio najbolju ekipu u 20 godina, pa smo ispali u ranoj fazi, nista nije zagarantovano. Zoran Savić i Željko su radili na ekipi celo leto, oveli smo jake igrače, izborili se snagom brenda i ulaganja, sportskom reputacijom, zato sada imamo ekipu koja ce se boriti za najbolje rezultate. Budžet koji ćemo napraviti je 30% od najvećeg u Evroligi, ima ekipa koje ulažu po 40 miliona evra. Mi treba da odigramo više od 60 utakmica ove sezone, to je za momke veliki napor, nekoliko puta se pojavljuje da igramo po dve utakmice u dva dana, poremećeni su letovi, cene su skočile, imate puno izazova koje morate da prevaziđete. Odnos i ugovori, svi americki ugovori, imaju ugovore u dolarima, vrednost dolara je 20% veća, mi im plaćamo u dinarima, ali je sve vezano za dolare", rekao je Mijailović i nastavio:

"Nemoguće je da ekipa u Splitu igra ABA ligu, pa da idu u Minhen, to mora čartet letovima. Kada tražimo sponzore, državu, 600.000 evra košta devet čarter letova, plus ugovori su uvećani za milion, to je 1.600.000 evra više. Košarka je neprofitabilan sport, kada uđete u fudbalu u Ligu šampiona, ili treći rang, imate po 10 miliona nagrade, imaju veću šansu da zarade novac. Hvala navijačima, sponzorima i državi što ulaze novac."

Govorio je Mijailović i o načinu dovođenja igrača.

"Ja se 2017. godine nisam mesao kada treba da se dovodi igrac, niti sam rekao koji. Upravni odbor je glasao sta kaze trener i sportski direktor, oni su strucni da znaju treba li ili ne novi igrac. Mi cemo iznalaziti resenja, jer mi imamo zajednicki cilj. Sada javnost vuce paralelu sta je jugoslovenska kosarka. Svi zivimo u senci proslosti. Za sezonu odigrate 20 utakmica nekada ranije, sada kda uporedite nivo igre i pogledate najvisi nivo igranja, u NBA koji je jedini profitabilan. Nema vise tu neke razlike, prodali smo 11.000 karata, to je cifra velika i za NBA klubove, koji nekad stavljaju makete da bi se videlo da su dvorane popunjene. Nismo mocni kao neke zemlje, ne mozemo da se takmicimo sa zemljama od 100.000.000 ljudi, ali Bogu hvala sto imaju ljudi kao kompanija Mozzart sto ulazu i pomazu da sport opstane. Ovo je dobar marketing za nasu zemlju."

