OBRADOVIĆ ZADOVOLJAN PREMIJEROM: Zasluge idu iskusnijim igračima, odigrali su ozbiljno

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da je njegova ekipa slavila protiv Cibone zahvaljujući, pre svega, iskusnijim igračima koji su odigrali "ozbiljno i agresivno" i dodao da je krenulo na bolje kada su crno-beli promenili odbranu.

"Apsolutno jasno da smo počeli utakmicu prilično neagresivno i da je ekipa krenula da radi od sredine prve četvrtine. Promenili smo odbranu i to je dovelo do toga da smo krenuli bolje da se krećemo u napadu, da dolazimo do poena iz kontranapada i igramo mnogo laganije", rekao je Obradović.

"Posledica toga je bio izvanredan šut, zaslugom pre svega iskusnijih igrača. Odigrali su ozbiljno, agresivno i čestitam im na tome", dodao je on.

U prvom kolu ABA lige, košarkaši Partizana su u gostima savladali Cibonu sa ubedljivih 105:81.

"Čestitam i Ciboni. Mlada su ekipa, imali su 26 asistencija govori u prilog tome da igraju kao tim, da prepoznaju stvari kako treba i želim im sve najbolje u nastavku prvenstva", poručio je Obradović.

Partizan će naredne nedelje gostovati Albi na otvaranju sezone u Evroligi, dok će u sledećem kolu regionalnog takmičenja u Skoplju igrati protiv MZT-a.

Beta