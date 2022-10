UŽIVO, VIDEO! CRVENA ZVEZDA - PANATINAIKOS, Radonjić protiv svojih! Košarkaš PAO prenoćio na aerodromu u Beogradu

CRVENA ZVEZDA - PANATINAIKOS

TOK MEČA

Košarkaš Panatinaikosa Derik Vilijams proveo je noć na beogradskom aerodromu.

U pitanju je administrativni problem. Amerikanac je izgubio pasoš, pa ga je odjavio i izvadio novi. U međuvremenu je pronašao stari pasoš i sa njim krenuo u Beograd. Nije jasno kako je uspeo da izađe iz Grčke, ali je na aerodromu u Beogradu morao da sačeka da stigne njegov važeći pasoš iz Atine.

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u četvrtak ekipu Panatinaikosa u evroligaškoj premijeri u Beogradu u takmičarskoj sezoni 2022-2023.

Meč se igra u hali "Aleksandar Nikolić" od 19 časova.

Obe ekipe su neslavno započele takmičenje u najelitnijem klupskom takmičenju. Crvena zvezda je poražena na gostovanju aktuelnom prvaku Efesu, dok je Panatinaikos izgubio na svom parketu od vicešampiona Reala.

Trener Vladimir Jovanović i dalje ima problema sa povredama igrača, a konačan sastav za Panatinaikos biće poznat neposredno pred početak meča.

"Ono što sigurno interesuje navijače, a i nas u stručnom štabu, jeste da li ćemo imati kog igrača više na raspolaganju. To ćemo znati na dan utakmice. Mislim da će bar jedan od ove trojice koji nisu igrali (Marković, Nedović, Dobrić) biti u mogućnosti da nam pomogne. Koji? Za to ćemo morati da sačekamo četvrtak ujutru. Što se tiče svega ostalog, mi se spremamo maksimalno, koliko smo imali vremena za oporavak, trening. Znamo Panatiniakos, šta igraju, znam da je to skup odličnih igrača i da oni, kao i mi, imaju problem sa povredama, ali da su napravljeni da prave dobre rezultate. U seriji su od dva poraza, ali to može da bude i jedna stvar koja može da im ide na ruku, u smislu motivacije i reakcije. Mi ćemo dati sve od sebe da odigramo dobru utakmicu, da odigramo sa velikom energijom i da pružimo svoj maksimum", rekao je Jovanović koji je dodao da puna hala predstavlja motiv više:

"Sigurno će nam biti motiv više, za celu ekipu, posebno mlađe igrače. Pozivam naše navijače da ispune Pionir i daju nam podršku koja je neophodna u ovakvoj situaciji", zaključio je prvi trener crveno-belih.

Utakmica u "Pioniru" će imati emotivnu notu jer je od letos klupu Panatinaikosa preuzeo Dejan Radonjić, dotadašnji trener Crvene zvezde.

O predstojećem duelu sa crveno-belima, sa kojima je u prošloj sezoni stigao do tri trofeja, crnogorski stručnjak govorio je za grčke medije.

"Uvek se dobro osećam kada se vratim u Beograd. Videću se sa prijateljima. Ali, u isto vreme moramo da budemo fokusirani na utakmicu da bismo pobedili. Moramo da budemo spremni za težak meč. Kao uvek, navijači će im ulivati energiju da odigraju dobru odbranu. Videli smo da su imali dobar meč protiv Efesa, a potom su pobedili u Jadranskoj ligi. Igraju sa mnogo energije i kontakta, pa moramo da budemo dobri na obe strane parketa. Odbrana je važna, ali moramo da budemo dobri i u napadu", rekao je Radonjić.

Kurir sport