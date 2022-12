UŽIVO, PARTIZAN - VALENSIJA: Crno-beli žele da prekinu NEGATIVAN niz, Valensija bez BITNOG igrača došla u Beograd!

Košarkaši Partizana i Valensije večeras od 20:45 igraju meč 11. kola Evrolige.

KK Partizan - Valensija 20:45

Utakmica uskoro počinje!

Uoči meča:

Tim Željka Obradovića u ovu utakmicu ulazi posle tri uzastopna poraza, najpre dva u Evroligi od Barselone i Reala, a potom i u večitom derbiju od Crvene zvezde.

Ono što je posebno zanimljivo, jeste to da se ova dva kluba u istoriji nikada nisu sastajali u najjačem košarkaškom takmičenju u Evropi.

Na konferenciji za medije pred ovaj meč, trener KK Partizan Željko Obradović istakao je da ne zna da li će igrati Smailagić i Lesor, ali ko god bude na terenu, moraće da da sto posto svojih mogućnosti:

"Utakmica je kao i svaka u Evroligi, izuzetno važna za nas. Pametni ljudi uvek izvlače pouke. U poslednjih sedam dana smo imali tri izuzetno teške utakmice protiv timova koji su favoriti za 'fajnal for' i protiv Crvene zvezde koja je uz poštovanje svih drugih timova, naš glavni konkurent u ABA ligi. Bilo je dosta dobrih trenutaka ali je bilo i veoma loših. To je ono o čemu smo pričali, probali da reagujemo na jučerašnjem treningu i probaćemo da reagujemo večeras. Problem je što posle utakmice u Madridu praktično nismo ni na jednom treningu imali Lesora koji je imao veliku želju da pomogne timu ali su se posledice toga što nije trenirao osetile. U svakom slučaju, pohvalno je to što je hteo da pomogne timu kao i što je Smailagić na sopstvenu odgovornost želeo da igra iako mu je preporučeno da pauzira 6 nedelja. Na žalost, ni jedan ni drugi igrač sinoć nisu trenirali iz raznih razloga. Ne znam da li će biti u stanju večeras da treniraju. Sve to itekako utiče na plan i pripremu utakmice jer ako imam samo tri visoka igrača na treningu, pokušavam da uključim nekoga od spoljnih igrača da tu poziciju pokrije. Onda to izgleda drugačije, smanjen 'sajz' i sve što je bitno za pripremu i odigravanje utakmice. Ne znam da li će moći da treniraju ili sutra igraju i koliko će moći da pomognu. Ali to nije razlog da ko god bude zdrav, ko god bude na terenu ne izađe i ne pruži maksimum. Igramo na domaćem terenu, ja sam pričao igračima da izbiju iz glave da li igramo u Beogradu ili van Beograda, ali činjenica je da ovde imamo vetar u leđa od naših navijača i nadam se da će to tako biti sutra uveče", poručio je Obradović.

Današnju utakmicu će suditi sledeća sudijska trojka: Boris Rižik iz Ukrajine, Šefi Šemeš iz Izraela i Tomas Bisuel iz Francuske.

KK Partizan je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi slavio šest puta dok je doživeo i šest poraza, isto kao i ekipa Valensije.

foto: Profimedia

Sa druge stranre, trener Valensije Aleks Mumbru, svestan je šta njegov tim očekuje u Beogradu.

– Svi znamo šta nas očekuje u Beogradu. To je glasna publika koja gura svoje igrače od samog početka. Partizan je solidan tim kod kuće pošto su pobedili tri meča do sada. Imaju ‘velikog’ plejmejkera Egzuma, dva dobra skorera poput Pantera i Anđušića, ‘trojke’ Nanelija i Papapetrua koje mogu kreirati. – kazao je trener Valensije.

Kurir sport