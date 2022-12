UTISCI MOGU DA BUDU RAZLIČITI! Obradović nije RAZOČARAN posle trećeg uzastopnog poraza u Evroligi, evo u čemu "leži" problem!

Željko Obradović sumirao je utiske posle poraza od Valensije.

Košarkaši Partizana ponovo su svojim navijačima priredili infarkt završnicu, u kojoj su nažalost izgubili. Ove večeri od beogradskog kluba bila je bolja Valensija koja je slavila rezultatom 100:96.

Na konferenciji za medije posle meča, trener Partizana Željko Obradović rekao je njegovom timu ponovo falilo koncentracije.

– Utisci mogu da budu različiti. Razlog je jedan jedini, a to je da nemamo trening. Smailagić se posle Zvezde razboleo i nisam ga video četiru dana. Lesor je imao bol u ramenu, ali je tražio da igra. Imao je samo jedan trening. Očigledno da nam on donosi mnogo toga. To se vidi po skoku. Odraz dekocentracije su njihovi skokovi i naše izgubljene lopte. Oni su bilo više koncentrisani – rekao je Obradović.

foto: Starsport

Ponovo su crno-beli odigrali slabu odbranu.

– Slažem se da je bilo propusta u odbrani. Ali ne slažem se da je Valensija loš tim. Imali su neke poraze, kao i mi, ali videlo se da se radi o dobrom timu.

Večeras se povredio i Dante Egzum.

- Dante je dobio neki udarac večeras. To moramo da vidimo i čekam doktore da dođu. Njemu je natekao lakat, baš mu je natekao lakat. Ne znam kako će da bude. Ovi ostali svi, to su neki sitni, mali problemi – istakao je trener Parnog valjka.