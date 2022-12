SREĆNE RANE JUNACI: Ivanović posle prvog poraza na klupi Zvezde

Duško Ivanović trener Zvezde govorio je na konferenciji za medije nakon poraza Zvezde od Milana u 14. kolu Evrolige

"Krenuli smo utakmicu jako loše, slično kao protiv Žalgirisa. Rekao sam da je za ovaj susret najvažniji taj start. Bili smo non-stop u zaostatku, borili smo se i borili… Na kraju utakmica bila neizvesna, ali smo izgubili", počeo je Ivanović i nastavio:

"Dopustili smo Milanu da pogodi šest trojki u kojima su bili potpuno sami. Čak i u drugoj ili trećoj četvrtini dugo nismo izašli iz bonusa. Falila nam je agresivnost…", dodao je.

Zvezdi je prešlo u naviku da loše ulazi u utakmicu:

"Verovatno pravimo negde grešku…U određenim situacijama smo imali otvorene šuteve, činjenica je da kao da smo bili u strahu malo. Do ove utakmice mislim da sam doživeo jednu situaciju koja se u životu retko dešava, a to su bile sve ove pobede - kada realnost nadmaši snove. To su bile ove pobede", rekao je trener crveno-belih

Ivanović zna kako dalje

"Sada treba da se spustimo, da počnemo da radimo. Porazi su sastavni deo sporta. Prvo što sam rekao igračima u svlačionici kada sam preuzeo ekipu bilo je: Srećne rane junaci"

Uprkos slabom izdanju, crveno-beli imali su šansu da pobede. "Imali smo šansu da pobedimo, dva-tri momenta su odličili utakmicu. To je košarka, treba da veruješ, da se boriš, a ne da ti protivnik nametne svoj ritam", zaključio je Ivanović.

Kurir sport