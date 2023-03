OBRADOVIĆ POSLE POBEDE I MUČENJA PARTIZANA: Pokojni profa me je naučio da umor postoji samo u glavi!

Košarkaši Partizana savladali su nakon dramatične završnice Cedevita Olimpiju rezultatom 76:73

Trener Partizana Željko Obradović očekivao je težak meč.

“Znali smo da će biti teška utakmica, bilo je potrebno da igramo sa dobrom energijom, a nažalost nismo dobro otvorili i na kraju je u tom tonu išla utakmica. Na sreću nisu uspeli da se odvoje. Igrali smo dobru odbranu, ali u napadu nismo mogli do koša. Hvala publici na ovoj neverovatnoj podršci, a na kraju smo uspisali važnu pobedu. Sada sledi priprema za Barselonu”, rekao je Obradović.

Otkrio je šta je razlog razlog slabe igre.

“Umor je jedan jedini razlog, nema drugi razlog. Ko prati Evroligu videće da svi timovi imaju problem kada igraju posle 48 sati. To je glavni razlog, koliko god smo… Imali smo četiri dana pred Olimpijakos, a sada dan i po… Tako će biti i protiv Barselona, a protiv Reala nešto drugačije. Ono što mi se ne sviđa jeste što igrači koji su imali svežinu nisu odigrali na nivou, ali to je analiza koju ćemo raditi sutra. Svi moraju da budu spremni da u, opet ponavljam, da za dva-tri minuta koliko su na parketu daju doprinos.”.

Obradović je podsetio je na reči legendarnog Aleksandra Nikolića.

“U ovoj situaciji, ko će imati svežinu… To je Lesor. Da mi je neko rekao da će Smailagić da igra samo 13 minuta… Rekao bih da je nemoguće. Probao sam da stavim Janisa i Zeka… To je tako. Očekujem od svih njih, da glava… Ono što je pokojni profa mene naučio jeste da umor dolazi iz glave, samo odatle. Telo? To ne postoji. Ko prihvati sebi da nije umoran, onda će izgledati dobro.”, dodao je.

Dao je svrt i na poslednju četvrtinu.

"Krenuli smo da igramo sa pet malih, probao sam da dam odmor Zeku koji je odigrao sjajnu odbranu. U tom periodu smo primili dva puta tri poena, bez ikakvog razloga. To je sastavi deo igre, u zadnjoj četvrtini primili smo sedam poena. Koga briga, tri razlike, dva… Idemo dalje. Traže rešenja, moj stručni štab radi sjajan posao, u svakom trenutku pomažu sa sjajnim informacijama. Hvala i igračima… Od 16. decembra smo igrali 31 utakmicu i imamio 26-5 skor. Veoma interesantna statistika, moram da se zahvalim igračima, ali… Nije dovoljno, moramo da nastavimo dalje. Kada igraš protiv timova kao što su Barselona, Real i Monako, znaš da te čeka paklen posao", poručio je Obradović.

