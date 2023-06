MARINA MALJKOVIĆ POSLE POBEDE NAD NEMAČKOM: Imamo potencijal, fali nam iskustvo!

Specijalni izveštač Kurira iz Ljubljane: Dejan Ignjatović

Košarkašice Srbije osvojile su 5. mesto na Evropskom prvenstvu!

Izabranice Marine Maljković su u završnoj utakmici na EP slavile nad Nemačkom sa 78:62.

Selektorka Srbija Marina Maljković bila je zadovoljna posle meča.

"Pobeda za kraj... Ako ćemo najiskrenije da pričamo nije mi se svidela jedna stvar i to je da utakmica koja ima manji značaj mi igramo dosta hrabrije. To je samo dokaz, nije namerno to sa njihove strane već sa nekog iskustva, ali da ne dužim priču to je pokazatelj kako moramo da radimo. Retko ko se bavi mlađim kategorijama od seniorskih kolega, a to nam je preko potrebno i devojkama treba pomoći da pronađu najbolje sredine, da ne ostanu bez klubova i ne znam šta još može da se desi i što spremnije da dočekamo oktobar. Ja sam tu i radim, ne idemo na odmore već nastavljamo pa ću pratiti U20 dok ne počnu klupske obaveze", rekla je Marina i dodala:

"Postoji potencijal u njima koji ja vidim i to nije ogroman talenat i kvalitet i ne znam ni ja šta, a to sam prvo rekla njima u lice i sa velikom količinom rada one mogu da nadoknade neke stvari. Treba im poverenje i uradile su par lepih stvari, nije lako ovde, naporno se igra bez pauza i one hoće da pokažu sve, a jedino što mi smeta je taj psihološki deo, strah i neiskustvo od utakmica koje su velikog značaja. Mislim da može na njih da se računa", objasnila je selektorka.

Marina je ipak optimista.

"Mislim da može na njih da se računa. Samo da se organizujemo šta i kako. Tolika je sreća, za moje standarde, da tebi žele sve reprezentativke da budu u zemlji. Sve! Sada da ih pitate, sve bi bile.

Za kraj je poentirala.

"Ja imam ugovor sa Fenerbahčeom. Niti se nudimo, niti ovo ilii ono. Već samo objašnjavamo kolika je naša želja i da smo spremne u svakom mogućem trenutku da se posvetimo Srbiji. Kad to kažem, ne mislim na 11. ili 12. igračicu. Evo, možemo da krenemo sa Ivon Anderson koju su oduševile priče kako je i koliko sve to bilo lepo u Partizanu, rekla je da bi samo da igra u Beogradu. Meni je to fenomenala informacija. Mislim da bi to bilo najznačajnije za sve nas. Da vidimo da li je i na koji način to moguće uraditi. I da li za to postoji interesovanje... Već do novembra ćemo svi znati kakva je situacija", poručila je Maljkovićeva.

08:46 Marina Maljković posle pobede nad Nemačkom

Kurir sport