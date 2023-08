PRVA REAKCIJA PEŠIĆA POSLE ŽREBA: Prvo Mundobasket, pa plasman na Evropsko prvenstvo!

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da je cilj nacionalne selekcije plasman na Evropsko prvenstvo 2025, ali je istakao da to neće biti jednostavno.

"U ovom trenutku je pažnja i koncentracija na onome što nas očekuje - Mundobasket", rekao je Pešić, prenosi Košarkaški savez Srbije.

Košarkaši Srbije se pripremaju za predstojeće Svetsko prvenstvo, a danas su saznali rivale u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2025. godine.

Žrebom u Minhenu je odlučeno da će Srbija biti u grupi sa Finskom, Gruzijom i Danskom.

"Što se tiče grupe za Evropsko prvenstvo 2025. godine, imamo dva protivnika koji su učesnici Svetskog kupa, Gruziju i Finsku. To su ekipe koji možda nisu proglašene od javnosti za favorite. Međutim, kompletni timovi, igraju svi zajedno", rekao je Pešić.

"Sada je rano govoriti o našim šansama, cilj je jasan, da se kvalifikujemo na Evrobasket. To neće biti jednostavno, kao što se pokazalo ranijih godina. Ne zna se sa kojom ćemo ekipom nastupiti, to je februar mesec. Treba se pažljivo pripremiti za prvog protivnika, a ko će biti ne znamo dok ne dođe vreme", dodao je on.

Evropsko prvenstvo na programu je od 27. avgusta do 14. septembra 2025. godine.

Kurir sport/Beta