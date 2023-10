BIĆE LAKŠE I BOLJE! Nedović najavio još moćniju Zvezdu: Vreme je da probijemo tu blokadu!

Bek Crvene zvezde, Nemanja Nedović, zadovoljan je nakon pobede nad Cedevita Olimpijom.

Crveno-beli su ostvarili ubedljiv trijumf u drugom kolu ABA lige, a Nedović je govorio o meču koji je završio sa 17 poena i četiri asistencije.

- Osim tog samog početka gde smo pravili neke greške koje nisu uobičajene za nas, ostalo smo stvarno odradili kako treba. Prišli smo ovoj utakmici na najbolji mogući način. Nismo se obazirali na rezultat i mislim da smo odigrali dobro - rekao je Nedović i dodao:

- Možda je ovo utakmica sa najmanje zamerki jer je stvarno energija i koncentracija bila na vrhunskom nivou, da kažemo 35 minuta, osim tih prvih pet. Posle toga se nismo obazirali na rezultat, vežbali smo neke stvari koje će nam biti potrebne u nekim narednim mečevima.

Poručuje iskusni košarkaš i da će ekipa igrati još bolje.

- Što smo duže zajedno, što smo duže jedni sa drugima to će biti bolje i lakše. Novi igrači će lakše prihvatiti zamisli trenera. Nama koji smo duže tu je malo lakše nego njima, tako da nema razloga da ne bude samo bolje. Naravno, biće utakmica u kojima nećemo baš pogoditi svaki šut, ali ono što je do nas to treba da bude na vrhunskom nivou konstantno.

foto: Petar Aleksić

Komentarisao je i situaciju kada je Šabaz Nejpir asistirao Branka Lazića i počeo da se raduje pre nego što je lopta ušla u koš.

- Neka to bude ta neka situacija gde verujemo jedni drugima. Šabaz je stvarno majstor da pronađe otvorenog igrača tako da kad ti on doda ti si uglavnom sam i imaš 40-50 šanse da ubaciš. Laza je isto jako dobar šuter iz tih "spot-ap" situacija. Sve u svemu dobra pobeda, atmosfera, bitna pobeda za samopouzdanje i za naredne mečeve.

Osvrnuo i na ono što Zvezdu čeka u petak u Evroligi.

- Znamo svi kako smo se provodili u prethodnim par godina u Kaunasu. Mislim da je konačno vreme da probijemo tu blokadu i pobedimo.

