"DOĐEŠ KUĆI, A ONO RODITELJI NEĆE DA PRIČAJU SA TOBOM!" Nedović pričao o Realu, pa otkrio zašto nije zabrinut: Tada shvatiš...

Jedan od najboljih košarkaša Crvene zvezde, Nemanja Nedović, objasnio je zbog čega nije zabrinut uprkos lošem stanju na tabeli Evrolige.

Crveno-beli će u utorak od 19 časova biti domaćin Real Madridu, ekipi sa najboljim učinkom u Evroligi.

- Igramo protiv veoma jakog protivnika, pre svega mislim na Real Madrid koji izgleda jako moćno na ovom početku sezone. Zadržali su starosedeoce, doveli Fakua koji je možda i najbolji plejmejker u Evropi. Zaista moćno deluju, ali možda nam bude prijala ta pozicija gde nismo favoriti. Možda nam to da neku dodatnu energiju da odigramo dobru utakmicu sutra jer smo svesni da pobeda može puno da nam znači. Ne samo pobeda kao pobeda, nego i na mentalnom planu. Idemo rasterećeni u utakmicu, pripremićemo se dobro i to je to - rekao je Nedović.

Istakao je šta je velika snaga Reala i ekipa koje ne prave puno promena u sastavu.

- Pa to je taj kvalitet, ekipa je na okupu dugo godina, promeni se jedan do dva igrača u toku leta i to je ključ. Baš sam pre neki dan razmišljao, Olimpijakos je svake godine učesnik F4, ekipa koja jako teško gubi kod kuće i na strani, ali se, opet, sećam kada su jedne doveli mnogo igrača i napravili rekonstrukciju, nisu ušli u TOP8. Već sledeće godine je to bilo mnogo bolje i posle toga dva-tri Fajnal fora. Sve što je novo treba vreme, mi imamo devet novih igrača, bila je i promena trenera posle četiri kola. Ne opravdavam ove naše rezultate, ali mora da se razmišlja o tome i da se ima na umu da je kontinuitet bitna stvar, što si duže zajedno sa nekim to lakše za rad.

foto: Starsport©

Iako Zvezda ima učinak od pet pobeda i devet poraza, Nedović nije zabrinut.

- Nije mi teže, posle svake te utakmice sa energijom na nuli, sa voljom na nuli dođeš kući, ono roditelji neće da pričaju sa tobom (smeh). Ali onda shvatiš da si imao dva šuta za pobedu u Španiji, da si gubio utakmice na strani sa četiri ili manje poena razlike i to ti daje razlog da budeš pozitivan da će doći sve na svoje mesto i da će možda jedna pobeda biti ključ za bolje rezultate.

Uvek je gladan za uspehom i dobrim rezultatima.

- Mislim da je to prirodna stvar. U Zvezdi sam bio kada je bilo jako teško. Sada sam se vratio da osvojim trofeje, da napravim dobre rezultate i mislim da dugujem Zvezdi, pogotovo zbog prošle sezone, neku radost. Ono što je do mene, pokušavam da radim na najbolji mogući način i budem najfokusiraniji moguć, pa verujem da ovaj dres osećam više nego neko drugi - emotivno iznosi Zvezdin reprezentativac.

Na kraju je pričao i u Frediju Gilespiju, novom pojačanju ekipe sa Malog Kalemegdana.

- Bio je u Bajernu drugu sezonu. Nadamo se da će doneti čvrstinu pod košem. Pomoćićemo mu da se što pre uklopi u sistem. On, ja mislim, neće moći da igra Evroligu do januara. Ali nismo ga još upoznali, nismo ga još videli, tako da otom potom - strpljiv je bek Crvene zvezde.

Kurir sport

Bonus video:

00:10 Nemanja Nedović slavio rođenje ćerke