NAJLEPŠA KOŠARKAŠICA SVETA SE POVUKLA IZ JAVNOSTI: Hrvatica je nekada žarila i palila, a evo kako danas izgleda

Pre desetak godina nije bilo dileme - Antonija Mišura je važila za najlepšu košarkašicu na svetu.

Kada je čuveni košarkaš Nejt Robinson ugledao na Olimpijskim igrama 2012. Mišuru ostao je zatečen.

"Antonija Mišura je verovatno najlepša košarkašica ikada koja je obula patike".

Bličer riport ju je te godine proglasio najlepšom košarkašicom na svetu.

Prošla je čitava decenija od tada, a mnogi se pitaju gde je danas prelepa Šibenčanka?

Antonija se u međuvremenu penzionisala, udala se i postala majka. Uzela je prezime Sandrić posle udaje za Marka, takođe bivšeg košarkaša.

Njih dvoje imaju ćerku i sina.

Bivša košarkašica je danas daleko od javnosti. U jednom od retkih intervjua u poslednje vreme govorila je kako se tokom karijere susretala sa zlobnicima koji su iskazivali ljubomoru.

"Itekako sam se susretala s tim. Pogotovo kad živiš u maloj sredini kao ja, to je naglašeno. Nikad to nisam razumela. Ja sam iz porodice gde sam naučena da poštujam svakoga i sve, pa onda i ja računam kakva sam ja da će biti i drugi ali nije to tako. Tako da sam se puno puta susrela s tim. Ja sam takva kakva jesam i uvek ću da budem pozitivna i svakome ću želeti dobro, a i tako bi volela da i moja djeca sutra budu", poručila je Antonija Sandić.

Mišura je već pet godina u penziji, a odbila je svaki poziv da se vrati jer joj je majčinstvo na prvom mestu.

