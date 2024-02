IGRAČI PARTIZANA KAO MANEKENI, ZVEZDIN TIM DALEKO OD NAJBOLJEG! Legendarni stručnjak OSUO PALJBU: Kada strancima daš sve u ruke...

Partizan i Crvena zvezda upali su u krizu rezultata i to se videlo kako u Evroligi, tako i u regionalnoj ABA ligi.

Četa Željka Obradovića poražena je od Splita, tim Janisa Sferopulosa od Budućnosti, a ni situacija u Evroligi nije idealna. Partizan je u malo boljoj poziciji i bliži je nastavku takmičenja u eliti, dok je Zvezda pred jako teškim zadatkom u finišu regularnog dela sezone. Svoje viđenje promenjivih nastupa beogradskih večitih rivala za Sport klub je dao legendarni Zmago Sagadin.

- Teško je odgovoriti šta je razlog oscilacija Partizana. Daleko smo od početka sezone, okosnica tima je dobro poznata… Neki igrači poput Džajmsa Nanelija, funkcionišu cele sezone, Zek Ledej ne spada u te, on je pokretač pomenutog „toplo-hladno“, Kevin Panter još nije napravio seriju dobrih utakmica. A njih dvojica su dva glavna igrača. Oni osciliraju od odličnog do katastrofalnog, zato tim i igra ovako, onako. Kada strancima daš sve u ruke, nikad ne znaš kako će to da se završi. Partizan nema nijednog svog igrača koji je dušem i srcem za klub. Takvi moraju da budu oslonac, uvek spremni da daju glavu, da se žrtvuju. Teško je tako nešto očekivati od stranaca - istakao je Zmago Sagadin za Sport klub, pa dodao:

foto: Starsport

- Totalni je nonsens dovoditi u pitanje stručnost Željka Obradovića. On je najbolji i najtrofejniji trener Evrope, dokazano u praksi. Sigurno je zacrtao da ove sezone napadne prvo mesto ili bar da dođu do fajnal fora, pošto su prošle sezone bili veoma blizu. Ali, iako pokazuje agresivnost u smislu da ne dozvoljava da se tim opusti, da daje sve od sebe, ekipa ne reaguje. O tome sam već govorio. Iako skače, urla, tim ne reaguje. Jednostavno kao neka melanholija, sve ide po inerciji na dole. A tek ovo protiv Splita, ma smešno. Slično je bilo i sa Zvezdom posle duplog evroligaškog kola, na gostovanju u Podgorici, a i svojevremeno u Ljubljani protiv Olimpije. Možda nedostaju neki mlađi igrači koji bi dobili priliku i, iskočili. Da bar imaju po mladu petorku, da im daju po 30 minuta, pa da sa njima časno izgube regionalne utakmice. Oni bi gurali, a ovi se šetaju kao manekeni, zato imamo epilog da se Željko izvinjava navijačima, preuzima odgovornost. Veoma neugodno. Klub se dosta potrudio da se napravi ambijent o kome se priča u Evropi, fantastična publika, puna dvorana…

foto: Starsport

Nastavio je potom u istom ritmu Sagadin.

- Sada dolaze u situaciju kao kada krava napuni kofu mlekom, pa je šutne. Navijači, obični ljubitelji košarke, teško će da prihvate ovakvu melanholiju, neprofesionalnost, lošu igru, i Partizana i Crvene zvezde u poslednjem kolu regionalne lige. Ipak, ne napušta me optimizam povodom crno-belih. I dalje sve imaju u svojim rukama. Nadam se da će u predstojećem „produženom“ finišu, biti angažovaniji, spremniji i da imaju sasvim realne mogućnosti da se plasiraju među deset, a onda i u plej of - istakao je slovenački stručnjak za Sport klub, a zatim se dotakao Crvene zvezde:

- A za komentare sa početka sezone da je Zvezda u tekućoj sezoni napravila najbolji tim svih vremena, rekao sam da to nije tim ni blizu takve konstatacije. Ja sam zvezdaš i voleo bih da crveno-beli budu u evroligaškom špicu, jer i oni imaju publiku, atmosferu… ali. Ovaj tim ne može tome da odgovori. Ali, nekako mi se čini da hemija nije dobra, da su igrači mrtvi, ne vidi se lider… Teodosić hoće da preuzme odgovornost, ali na mnogim utakmicama je pokazao da više ne može. Kao u Podgorici, hteo je, ali rezultata nije bilo. Tek njima fali mlada petorka, koja bi se tukla, pa neka i časno izgube, što bi mladi, potentni klinci mogli. Ono što nedostaje Partizanu, fali i Zvezdi. Pa neka izgube sa tim mladima, a ne da teraju one, koji nisu ni motivisani, ni koncentrisani da se igraju sa imenom Zvezde po Podgorici.

foto: Budućnost VOLI / ABA Liga / Filip Roganović

Sagadin je govorio i o pojačanjima koja su stigla u Beograd u toku sezone.

- Večiti su usred sezone posezali za pojačanjima. Dovođenje Fredija Gilespija i Džavontea Smarta nisu dodatna vrednost, nisu bili dobri potezi. Za mene je bilo važnije da uvedeš nekog mlađeg, pa da ga pripremaš za sledeću sezonu. Istina, bila je dobra ideja sa Nikolom Topićem, ali mu se desio peh sa povredom. Šteta samo što od početka sezone nije bio priključen Zvezdi kao rezervni plej, sad bi već bio nosilac. Partizan je doveo Bruna Kabokla, koji je puno bolji nego što trenutno pruža, on je vrhunski potencijal. On ponekad daje, a ponekad ništa kao protiv Splita. Ako njega uspeju da „stegnu“ da odigra maksimalno u preostalim utakmicama, može da bude velika pomoć. A Džajlin Smit je zahvalan klupski igrač, ali da je neka dodatna vrednost, baš i nije - istakao je Zmago Sagadin, a kompletnu priču možete pronaći na sajtu Sport kluba.

Kurir sport / Sport klub / Ž.S.

