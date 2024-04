ŽAO MI JE ŠTO NIKADA NISAM UPOZNAO DRAŽENA PETROVIĆA, A TRENIRAO SAM GA: Zoran Moka Slavnić o tome kako su ga povredili iz ZAGREBA

Draženu Petroviću u čast, košarkaškom Mocartu bivše Jugoslavije, biće organizovana utakmica 5. septembra, na njegov 60. rođendan.

Među gostima biće veliki broj imena nekadašnje YU košarke. Na spisku brojnih zvanica koje je nabrojao Aleksandar Petrović, pre nekoliko nedelja, na konferenciji u Zagrebu, nije se našlo ime Zorana Moke Slavnića.

Zvuči neverovatno, ali je istinito. Da čovek koji je najviše uticao na igru i kasnije karijeru Dražena Petrovića, ne bude zvanično pozvan u Zagreb. Da podsetimo, Zoran Moka Slavnić je 1983. godine bio trener Šibenke, a golobradi Dražen krupnim koracima stupao je tada na veliku scenu.

Kurir je pozvao Zorana Slavnića i pitao ga, da li je dobio poziv da dođe u Zagreb.

- Zašto bi mene zvali?! Kakve veze imam ja sa Draženom?! To neka dođu oni koji su mu pomogli. Ja ne pamtim da sam bio u Šibeniku - bio je izuzetno sarkastičan, ali ne i ljut Zoran Slavnić u razgovoru za Kurir.

Ne veruje da je u pitanju nenameran propust.

- To što sam izostavljen za poziv, to najbolje zna Aca Petrović. On sigurno nije zaboravio ko je trenirao njegovog brata.

Mnogo je bilo žuči u Mokinom glasu, nije ovo prvi put, pa da pomisli da je slučajnost. Kako i ne bi, kada je Moka jednom otkrio da je Draženu sa 14 godina dao da igra protiv brata Ace u Zagrebu.

- Možda se Aca zagrcne svaki put, kada se pomene moje ime. Kada se pojavila knjiga o Draženu Petroviću, posle njegove smrti, naravno da sam morao da je imam. Dođoh tako do 356. stranice, do kraja i ne pročitah svoje ime da sam mu bio trener. Možda sam nešto sanjao. Sve je to okej, ne treba se sekirati.

Otkriva Moka da je posle toga imao razgovor sa Draženovom i Acinom majkom.

- Izvinila mi se tada Biserka... Možda će i sada, ko zna. Pitah je tada, šta je ovo? Jel knjigu pisao neki ustaša? Izvinila se do groba, reče da je bila greška. Kakva greška, moja Biserka... Ma, sve je okej!

Iako nije dobio poziv organizatora da dođe na utakmicu, bilo je onih koji su zvali Moku da taj dan dođe u Zagreb.

- Oni koji je trebalo da zovu, nisu. To je nezgodacija, ali imao sam to i ranije. Ali, zvala su me trojica ljudi iz Zagreba. Jedan od njih je Tomislav Paškvalin, bivši reprezentativac u vaterpolu. Pita me, da li dolazim... Možda ću doći, ali u svojoj organizaciji. Zavisi ko me bude zvao. Ako uopšte treba da budem tamo...

Zoran Moka Slavnić imao je presudan uticaj na karijere Dražena Petrovića, Tonija Kukoča, Dina Rađe, Aleksandra Đorđevića, Miloša Teodosića...

- Znaju to oni, koji treba da znaju. Oni koji ne znaju, njima treba da kažu novinari poput vas. Ne ja! Nije kulturiška! I to je okej.

Pitali smo Moku da li mu teško padaju ovakve stvari, da se svesno zaboravljaju činjenice.

- Nema ovde bilo kakvog ogorčenja kod mene. Svi mi koji smo bili akteri, znamo kako je to izgledalo... Žao mi je što se nikada nisam upoznao sa Draženom - u svom stilu završio je razgovor Zoran Slavnić.

Sramota Toni Kukoč me povredio Otkriva Moka za Kurir da je pre nekoliko nedelja imao još jednu neugodnu situaciju, a tiče se košarkaša iz Hrvatske: - Bio sam na promociji filma o Toniju Kukoču. Pozdravili smo se lepo, onako ludački. Vidim posle, gostovao je u nekoj emisiji. I kaže da su ga košarci naučili Krešo Ćosić i Slavko Trninić. Hajde za Ćosića, to razumem, jer sam ja u Splitu od njega preuzeo taj "dečiji vrtić". Ali, gde Trninić, on je tada bio kondicioni trener. Iznenadio sam se što me nije Kukoč pomenuo. Dobro znam koliko sam učio njega i Dina Rađu. Ali, hajde...

Kućno vaspitanje Nezaboravni trener Kubat Zoran Moka Slavnić kaže da je stvar kućnog vaspitanja, da nikada ne zaboraviš ljude koji su ti pomogli na početku: - Recimo, kad mene pitaju ko je uticao kao trener na mene. Nema teorije da zaboravim legendarnog Zdravka Kubata. On je bio moj prvi trener.

