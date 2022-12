MOKA POSLE 15 GODINA NA UTAKMICI SVOJE CRVENE ZVEZDE! Slavnić za Kurir: Najlepši poklon! Verujem u ovaj tim, nadam se TOP 8!

Zoran Moka Slavnić ponovo na utakmici KK Crvena zvezda. I to posle 15 godina. Legenda srpske i jugoslovenske košarke uživao je na utakmici Evrolige između njegovogo voljenog kluba i Barselone.

foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Zoran Slavnić i Crvena zvezda, uzajamna ljubav koja uz uspone i padove traje do danas. Počelo je to 1963. kada se obreo u mlađim kategorijama kluba sa Malog Kalemegdana, pa sve do 1977. godine kada je otišao u Huventud. Posle se vraćao kao trener, davao sebe, bio iskreni kritičar, ali i umeo da pohvali kada je trebalo.

- Na utakmici Crvene zvezde posle 15 godina! Neverovatan osećaj! Zaista dugujem veliku zahvalnost gospođici Mariji i predsedniku koji je to odobrio za ona divna mesta u hali. Mnogo je bio lep osećaj, jedino mi je žao što je Zvezda izgubila utakmicu - rekao je Moka za Kurir i dodao:

- Jedan zaista veliki spektakl. Neverovatna atmosfera naših navijača, za uživanje. Barselona je pravi tim, veliki klub. I zato mi je posebno žao, jer su bili oboreni na pleća. Vratili su se ludom trojkom sa 10 metara od strane Nikole Mirotića i na kraju u produžecima uspeli da nas pobede. Šteta, zaista.

foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Zoran Moka Slavnić (73) uživao je u svakom trenutku utakmice, sedeo je u parteru, iza klupe Barselone.

- Mnogo je drugačije kada gledaš uživo. Sve se vidi. Zaista mislim da Zvezda igra najbolju odbranu u Evroligi. Ima nekoliko igrača koji mi se sviđaju. Filip Petrušev je pokazao da je budući NBA igrač. Što je čudno za Evroligu, a za ponos svih nas u Srbiji, posebno Crvene zvezde u našoj ekipi igraju većinom domaći igrači. To se posebno svidelo sinoć našoj publivi, jer je su ovi američki polutani koje gledamo godinama unazad postali dosadni. Žao mi je što se Luka Vildoza povredio. On je najbolja kupovima u poslednjih 10 godina. Očekuje se mnogo i od Fakunda Kampaca. Zvezda je postala ozbiljan tim, sa ozbiljnim trenerom. Okosnica svega toga je kao i uvek predsednik, koji ne može da se zanemari. Bez njega, svega toga ne bi bilo.

Nastavio je Moka Slavnić da se divi Crvenoj zvezdi na domaći pogon.

- Prelepo je sinoć bili videti naše srpske košarkaše, Nedovića, Petruševa, Dobrića, Mitrovića, Lazarevića... Svi oni su igrali egal sa jednom Barsom, za koju mogu reći da nije imala više od dva španska igrača u ekipi. Ovo je nešto najlepše u Evroligi, ne znam za Francuze, ali mislim da Zvezda ima najviše domaćih igrača. Atipično za ovo takmičenje. Tu je snaga srpske košarke, za razliku od Partizana. Njima se desilo da imaju mali broj domaćih igrača... Nisam protiv stranaca, da se razumemo, spektakl traži klasu, ali meni je drago i da se naši igrači razvijaju u ovakvom najvećem takmičenju.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Govorio je Zoran Slavnić i o Nikoli Mirotiću biranim rečima.

- Pravi sportsmen, odmeren u izjavama, pristojan momak. Pričali smo u poluvremenu. Izrazio sam mu veliku zahvalnost za sve što čini za Srbiju i nas Srbe. Što nas propagira na pravi način i što je veliki donator naših svetinja. I posle utakmice, kada su mu pokazali snimak sporne trojke, svojim komentarom je pokazao koliko je u stvari veliki čovek i košarkaš. Zato i nije čudo što ga navijači Crvene zvezde toliko vole i poštuju.

Pitali smo Moku koliko može Zvezda ove sezone.

- Biće tu krvava borba da se uđe među osam najboljih. Da smo dobili Milano i Barselonu, bili bismo unutar osam... Ima još dosta da se igra i mislim da bismo mogli da uđemo. A, posle toga se ništa ne zna. Možda i fajnalf-for, a tamo je onda sve moguće - završio je optimistički Zoran Slavnić.

Kurir sport/A. Radonić