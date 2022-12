EVROLIGA PRIZNALA GREŠKU: Mirotić je nagazio liniju na 3.3 sekunde do kraja!

Čelnici Evrolige priznali su grešku - košarkaš Barselone Nikola Mirotić pre trojke za produžetak "debelo" nagazio aut liniju!

Sem priznanja, ništa drugo se neće promeniti.

"Tokom meča 16. kola Evrolige između Crvene zvezde i Barselone, na 8.2 sekunde do kraja, lopta je bila kod Korija Higinsa koji je driblao i dodao loptu do Nikole Mirotića. Kada je primio loptu, Nikola Mirotić je nagazio liniju što je trebalo da donese posed Crvenoj zvezdi na 3.3 sekunde do kraja", piše u zvaničnom izveštaju sa ovog meča.

foto: Printskrin Tviter

Podsetimo, košarkaši Crvene zvezde izgubili su posle produžetka od Barselone sa 94:99.

Zvezda sada ima osam pobeda i osam poraza, a Barselona 11 pobeda i pet poraza.

U sledećem kolu Zvezda će 6. januara igrati na gostovanju protiv Valensije, a Barselona će dan ranije dočekati Virtus.

(Kurir sport)